Türkiye’de ilk kez balon festivali düzenlenecek

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da, ilk kez uluslararası sıcak hava balon festivali düzenlenecek. Kapadokya bölgesinde düzenlenecek olan balon festivali aynı zamanda da Türkiye’nin ilk balon festivali olacak.

Kapadokya Bölgesinde 3-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan ’Kapadokya Uluslararası Sıcak Hava Balon Festivali’nin tanıtım toplantısı Ürgüp’te düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve Voyager Balloons sahiplerinden Mehmet Halis Aydoğan basın mensuplarına düzenlenecek olan festival hakkında bilgiler verdi. Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı yaptığı açıklamada, “Nevşehir Valiliğimizin destekleriyle, Ürgüp Kaymakamlığımız, Ürgüp Belediyemiz ve Voyager Balloons iş birliğinde ülkemizde ilk defa gerçekleşecek olan balon festivalinin tanıtımını yapmak üzere bir araya geldik. Kapadokya turizmimiz son bir iki yıldır giderek artan bir ivmeye devam ediyor. Ülkemizin turizmine katkı sağlamak, Ürgüp yöremizin, Kapadokya Bölgemizin daha iyi bir şekilde tanıtılması, turizmimizin artması, gelen misafirlerimizin daha kaliteli bir turizm hizmeti alması ve yeni etkinliklerle beraber bölgemizin ve ülkemizin tanıtımı için bu organizasyon planlandı. İnşallah 3-8 Temmuz tarihleri arasında balon festivali gerçekleştirilecek” dedi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ise açıklamasında bu festivalin Kapadokya turizmine çok büyük katkısı olacaklarına inandıklarını söyledi. Aktürk, “Bu organizasyon ilk Voyager Balloons sahibi Halis Aydoğan’ın paylaştığında valimiz ve kaymakamımız ile istişare ettiğimizde Ürgüp’e ve özellikle Kapadokya’mıza öncülük edeceği inancıyla çıktığımız bir yolculuk oldu. Şuanda bizde Ürgüp Belediyesi olarak bu organizasyonun konser ve yer temin edilmesi konusunda ev sahipliği sorumluluğunu üstlenmiş bulunuyoruz. Bizler sadece Ürgüp Belediyesi ev sahipliğinde değil aynı zamanda Nevşehir Valiliğimizin ve tüm Kapadokya bölgesinin bu organizasyona katkı sunacağına ve özellikle de sadece Ürgüp üzerinde değil tüm Kapadokya Bölgemize son yıllardaki turizme olan ivmeyi bir kat daha artıracağına inancımızla bu festivali düzenlemeyi kabul ettik” şeklinde konuştu.

Voyager Balloons sahiplerinden Mehmet Halis Aydoğan ise 11 ülkeden 20 farklı balonun festivale katılacağını söyledi. Aydoğan, “Dünyanın değişik ülkelerinden 20 farklı balon ve bir hava aracımız bölgemize gelecek. Kapadokya Bölgesinde mevcutta her gün 150 balonun uçtuğu bölgemizde görsel şekilleri ve değişik şekilleriyle özel bir renk katacağına inanıyoruz. Yıllardır yapılmak istenilen, planlanan bu festivalde de öncü olduğumuz için ve değerli katkılarından kaymakamımıza, belediye başkanımıza şuanda burada yok ama valimize ve Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren’e çok teşekkür ediyoruz. Festivalimiz de Ürgüp Belediyesi konser alanı düzenleyerek özellikle festivalde Türkiye’de hiç yapılmamış olan balonların karanlık havada aydınlatılmasıyla oluşan görsel şölene öncülük etmişleridir.Bu da bir ilk olacak. Festivalin tüm Türkiye’de yayılacağına inanıyorum. Uzun vade de kesinlikle Kapadokya balonda yolcu uçuşunda nasıl bir numara olmuşsa festivalde de umut ediyoruz ki ilk 5 yıllık plan içerisinde dünyada sayılı festivaller arasında yer alacaktır” diye konuştu.