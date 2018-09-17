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Türkiye'de hüküm giyen İngiliz yardım istedi

Suriye'de DEAŞ'a karşı savaşmak amacıyla YPG'ye katıldığı gerekçesiyle Türkiye'de 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan hüküm giyen eski İngiliz asker Joe Robinson, İngiltere hükümetinden kendisine yardım etmesini istedi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 10:21
Türkiye'de hüküm giyen İngiliz yardım istedi

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuksuz yargılanan Robinson'ı 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasından suçlu bularak, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

25 yaşındaki Robinson, 2017 yılında 23 yaşındaki nişanlısı Mira Rojkan ile Aydın'ın Didim ilçesinde tatil yaparken gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Robinson, dört ay tutuklu kalmasının ardından Kasım 2017'de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağa konulmuştu.

Geçen hafta yapılan mahkeme karar duruşmasında, Robinson hakkındaki adli kontrol şartlarının ve yurt dışı çıkış yasağının sürmesine hükmetti.

Rojkan da 'terör örgütü propagandası yapmak'tan suçlu bulunarak, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunmayan Rojkan ise şu an tahliye edilmesinin ardından gittiği İngiltere'de bulunuyor. 

Robinson, "İngiliz hükümetine bir şeyler yapması için kelimenin tam anlamıyla yalvaracak noktaya geldim" diye konuştu. 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 10:21
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