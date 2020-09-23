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Korona Virüs Türkiye'de gönüllülere koronavirüs aşısı yapılmıştı! Yan etkileri ortaya çıktı
Korona Virüs

Türkiye'de gönüllülere koronavirüs aşısı yapılmıştı! Yan etkileri ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta Hacettepe Üniversitesi'nde gönüllülere yapılan koronavirüs aşısına ilişkin konuşan Prof. Dr. Murat Gökova, aradan geçen 5 günde ciddi yan etkilerle karşılaşmadıklarını belirterek "Ufak tefek şeyler var tabii; hafif halsizlik, kırgınlık, aşı yapılan yerde ağrı gibi. Ama bunlar tüm aşılarda olduğu gibi beklenen yan etkiler. Şimdilik bir sorun yok" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:34:00 -
Türkiye'de gönüllülere koronavirüs aşısı yapılmıştı! Yan etkileri ortaya çıktı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, Çin'de geliştirilerek Türkiye'de geçtiğimiz hafta gönüllü 20 sağlık çalışanına uygulanan koronavirüs aşısıyla ilgili konuştu.

Aşının yan etkileri

Kovid-19 aşısını olmak için başvuran gönüllülerde çeşitli testler yaptıklarını hatırlatan Akova, çok sayıda gönüllüyü bir anda aşılamak istemediklerini söyledi.Şimdiye kadar 20 gönüllüye koronavirüs aşısı yapıldığını söyleyen Prof. Akova, aşının yan etkileri hakkında da konuştu. Akova, aşının yapıldığı günden bu yana 5 gün geçtiğini ifade ederek "çok şükür ciddi bir yan etki ile karşılaşmadık. Ufak tefek şeyler var tabii; hafif halsizlik, kırgınlık, aşı yapılan yerde ağrı gibi. Ama bunlar tüm aşılarda olduğu gibi beklenen yan etkiler. Şimdilik bir sorun yok" dedi.

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Yorumlar

otto

... Başlığı okuyan ciddi yan etkileri varmış gibi hissedebilir. Oysa sıradan belirtilermiş.
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