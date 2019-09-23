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Türkiye'de geliri en yüksek olan kent İstanbul

Türkiye'de geçen yıl itibarıyla en yüksek gelir "İstanbul" bölgesinde görüldü. Gelir eşitsizliğinin en düşük tespit edildiği bölge "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli", göreli yoksulluk oranının en yüksek belirlendiği bölge ise "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" oldu.

23 Eylül 2019 Pazartesi 11:09
Türkiye'de geliri en yüksek olan kent İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri, 2018'de 24 bin 199 lira olarak hesaplandı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey Bölgeleri itibarıyla söz konusu geliri en yüksek olan bölge, 34 bin 912 lirayla "İstanbul" oldu. Bu bölgeyi 29 bin 952 lirayla "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli", 29 bin 847 lirayla "Ankara" izledi.

Ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise 10 bin 965 lirayla "Van, Muş, Bitlis, Hakkari", 11 bin 204 lirayla "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt", 11 bin 357 lirayla "Şanlıurfa, Diyarbakır" olarak sıralandı.

Gelir eşitsizliği en fazla İstanbul bölgesinde

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan, sıfıra yaklaştıkça "gelir dağılımında eşitliği", 1'e yaklaştıkça "gelir dağılımında bozulmayı" ifade eden "Gini katsayısı" Türkiye'de 2018 itibarıyla 0,408 iken bu değerin en düşük olduğu bölgeler 0,305 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli", 0,308 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın" ve 0,313 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" olarak belirlendi.

Gini katsayısının en yüksek olduğu bölgeler ise 0,444 ile "İstanbul", 0,402 ile "Adana, Mersin" ve 0,401 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" oldu.

En yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı Türkiye genelinde 7,8 iken bu değerin en düşük olduğu bölgeler 4,5 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli", "Erzurum, Erzincan, Bayburt", "Zonguldak, Karabük, Bartın", 5 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" ve 5,1 ile "Aydın, Denizli, Muğla", "Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak" ve "Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova" bölgeleri olarak kayıtlara geçti. Bu oranın en yüksek olduğu bölgeler ise 8,6 ile "İstanbul", 7,2 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" ve 7,1 ile "Adana, Mersin" şeklinde sıralandı.

Göreli yoksulluk

Her bölge için eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirin yüzde 50'si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler yüzde 13,5 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli", yüzde 12,7 ile "İstanbul" ve "Adana, Mersin" olarak gerçekleşti.

Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 5 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis", yüzde 7,2 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın", yüzde 7,7 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgeleri oldu.

Diğer bir yoksulluk sınırı medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak hesaplanan gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler ise yüzde 21 ile "İstanbul", yüzde 20,4 ile "Adana, Mersin", yüzde 20,1 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" şeklinde kayıtlara geçti.

Bu oranın en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 11,9 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın", yüzde 13,2 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" ve yüzde 13,4 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" şeklinde sıralandı.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 11:09
  1. Düzce
  2. Kilis
  3. Karabük
  4. Yalova
  5. Bartın
  6. Şırnak
  7. Batman
  8. Bayburt
  9. Zonguldak
  10. Van
  11. Uşak
  12. Şanlıurfa
  13. Tunceli
  14. Tekirdağ
  15. Siirt
  16. Sakarya
  17. Muş
  18. Muğla
  19. Mardin
  20. Manisa
  21. Malatya
  22. Kütahya
  23. Kocaeli
  24. Kırklareli
  25. İstanbul
  26. Mersin
  27. Hakkari
  28. Gaziantep
  29. Erzurum
  30. Erzincan
  31. Elazığ
  32. Edirne
  33. Diyarbakır
  34. Denizli
  35. Bolu
  36. Bitlis
  37. Bingöl
  38. Aydın
  39. Ankara
  40. Afyon
  41. Adıyaman
  42. Adana
  43. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  44. Gelir eşitsizliği

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