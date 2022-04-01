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Oruç Türkiye’de en uzun oruç Sinop’ta tutulacak
Oruç

Türkiye’de en uzun oruç Sinop’ta tutulacak

11 ayın sultanı ramazanın gelmesiyle birlikte Türkiye'de en uzun oruç Sinop’ta tutulacak. Sinoplular Ramazan'ın son gününde ise yaklaşık 16 saat oruçlu kalacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 15:01:00 -
Türkiye’de en uzun oruç Sinop’ta tutulacak

Ramazan ayının gelmesiyle Türkiye bu gece sahura kalkacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan Hicri takvimdeki 12 ayı ifade eden kameri ay hesaplamalarına göre, Ramazan ayında en uzun oruçlu kalınacak il Sinop olarak belirlendi. İlk gün oruç tutma süresi 14 saat 27 dakika olarak belirlenirken, son günü ise 15 saat 56 dakika olarak açıklandı. Vatandaşlar, uzun olmasına rağmen Nisan ayının serinliği ile orucun yaz aylarına göre daha kolay geçeceğini düşünüyor.

Sinoplu vatandaş Fazıl Yayla, “Sinop, Türkiye’nin kuzey ucu olduğu için en uzun oruç tutuluyor. Zorlanacağımızı sanmıyorum, havalar serin, rüzgârlı. Ramazan'da zaten Allah’ın verdiği kolaylık ve sabırla biz bu orucu tutarız. En uzun oruç bizim olunca, en büyük sevap ta bizim olması lazım” dedi.

Yurt dışından geldiğini söyleyen Serpil Yeşil, Sinop’ta ilk defa oruç tutacağını dile getirdi. “Ordayken 2 saat aramız oluyor, 2 saat daha geç açıyoruz” diye konuştu.

Semra Tunç yaz döneminde tutmak yerine bahar aylarında oruç tutmanın daha kolay olduğunu belirterek, “Tutacaklara Allah kolaylık versin diyorum. Serin zamanlara geliyor, bence yazda daha kısa tutmaktansa bu mevsimde tutmak daha kolay olur diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Ahmet Karakaya ise “Aç da kalsan susuz da kalsan dayanabiliyorsun. Vücudunda bir ağrı sızı olmadıktan sonra dayanabiliyorsun. Allah kolaylığını veriyor” ifadelerini kullandı.

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