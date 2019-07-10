Türkiye’de en sevdiği şey misafirperverlik oldu

Uganda’dan yükseköğretim için Türkiye’ye gelen, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitiren Eyzek Ukana, yaşadıklarını ve anılarını anlatırken "Türkiye’de en çok sevdiğim şey misafirperverlik oldu” diye konuştu.

Çok farklı bir kültür ve toplumdan Türkiye’ye gelen ve Eskişehir’deki eğitimini tamamlayan Ugandalı Eyzek Ukana’ın Türkiye ve Türk halkı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. En sevdiği şeyin Türkiye insanlarının misafirperverliği olduğunu söyleyen ve ilk günlerini anlatan Ukana “2014 yılında Türkiye’ye geldim. Yüzde 100 farklı bir kültür ve toplumdan gelmiştim. Türkçeyi hiç bilmiyordum. Ben İngilizce ve Fransızca biliyordum. Türkiye’de İngilizce anlayan azdı, sadece yabancı öğrenciler ve İngilizce anlayanlarla iletişim kurabilirdim. Türkçeyi öğrenmeyi başladık ve öyle arkadaş olduk. Türkler yabancıları seviyorlar zaten. Türklerde misafirperverlik var. İlgi gösteriyorlar ve ’nerden geldin, sizin ülkeniz nasıl’ diye soruyorlar” ifadeleri kullandı.

Çok farklı bir kültürden geldiğini vurgulayan Eyzek Ukana “Türklerle anlaşmamız kolay oldu aslında. Tam konuşamıyorduk, ama anlaşıyorduk. İnsanların davranması farklı geliyordu bize. Tabii ki biz yüzde 100 farklı bir kültürden gelmiştik. Ama Türkler bizi seviyorlardı. Burası da Müslüman bir ülke Müslümanlar iyi davranıyorlar. Mesela kına gecesi biz de yok kültürümüzde öyle bir şey yok ilk geldiğimizde bir kına gecesine katılmıştım onlardan kına gecesi hakkında sordum bana anlatılar. Bizde kına gecesi olmadığı için ve düğünlerimiz farklı olduğu için şaşırmıştım. Türkiye’nin dansları bizden çok farklı olması dikkatimi çeken şeylerdendi. Yemeklerimiz de az az benziyor, ama çok sayıda benzemiyor. Kuru fasulye ve pilav var mesela bizde ama diğer çok yemekleri farklıdır. Ayni şey varsa da farklıdır. Mesela bizde de ayran var, ama buranın ayranları farklıdır. Bizimkiler çok sütlüdür” dedi.

Türkçeyi çok anlamadığımız için derslerimizde sorun çekiyorduk

Her yabancı öğrencide olduğu gibi Ukana, ilk üniversiteyi başladığında akademik dili anlamakta zorluk çektiğini söyleyerek, "Derslerimizde Türkçe sorunumuz vardı. Türkçemiz zayıftı ve akademik kelimeleri anlayamıyordum. Hocalarımız on defa anlatıyorlardı ama yine biz sözcük kullanmak zorundaydık. Allah razı olsun hocalarımız anlayışlı davrandılar” şeklinde konuştu.

Karı görünce şaşırmıştım

Kar yağmayan bir ülkeden gelen Eyzek Ukana, Türkiye’ye ilk geldiğinde kış mevsimi olduğunu anlattı. Kendi ülkesinde karı sadece filmlerde gören Ukana, ilk kez karı gördüğünde nasıl şaşırdığını şu şekilde anlattı;

“Türkiye’de en şaşırdığım şey karı gördüğümde olmuştu. Çok eğlenceli olmuştu benim için. Biz karı hep filmlerde izliyorduk ama ilk kez canlı görmüştüm.”

Türkiye’de ırkçılık ve kötü davranışa hiç şahit olmadım

Beş sene yaşadığı Türkiye’de ırkçılık ve kötü davranışı hiç şahit olmadığını söyleyen Eyzek Ukana, ülkesine dönünce Türkiye’yi çok özleyeceğini dile getirdi. Ukana, şunları söyledi;

“Şimdi derslerimiz bitti Türkiye’den ayrılmak zor geliyor benim için. Bu kadar insanla arkadaş oldum, şimdi onlara bırakıp gitmek zor. Onları çok özleyeceğim ama gitmek zorundayım. Kendi memleketimde Türkleri ve buranın kültürünü onlara anlatacağım. Bunların misafirperverliklerini kendi ülkeme anlatacağım. Irkçılık yapan ülkeleri duyuyorum, yabancıları sevmeyen dünyada bir sürü ülke var, ama Türkiye hiç öyle değil. En azından ben ırkçı ve kötü davrandıklarını hiç şahit olmadım.”