Türkiye'de en düşük seviyede: Salgının hızı yavaşlıyor

Uzmanlar salgının seyrinin de değiştiğini söyledi. Sağlık uzmanları “Aşılama yavaşta olsa ilerliyor. Özellikle son iki haftadır vakalarda düşüş yaşanıyor. Virüsün üreme hızı, ağustostan bu yana en düşük seviyede. Testlerin pozitiflik oranı yüzde 6 ve 7 arasında bir değerde seyrediyor. Bu oran da eylül başından beri en düşük değere indi” dedi. Sağlık Bakanlığının verilerine göre Türkiye’de aşılama uygulaması ağustos ayından bu yana düşmeye başladı. Ağustosta toplam birinci doz aşı sayısı 7 milyon 300 bin, eylülde 5,5 milyon, ekimde ise 1,5 milyona geriledi. İkinci doz ise ağustosta 9 milyon 800 bin, eylülde 7,5 milyon, ekimde 4 milyon olarak gerçekleşti. Haziran ayında toplam 20 milyon dozun üzerinde aşı yapılırken bu rakam ekim ayı ile birlikte 6,5 milyona kadar gerilemiş oldu. Günlük aşı uygulaması da 200 binlerin altına indi. Bu sayı hafta sonları ise 70-80 bin civarında.

Yaşlılar tehlikede!

Türkiye’de şu anda 18 yaş üstü nüfusta aşısını yaptırmayan yaklaşık 6,5 milyon kişi var. Üçüncü dozunu yaptırmayan 65 yaş üstü üç milyondan fazla kişi de büyük risk altında. Toplam nüfusta aşı sürecini tamamlayanların oranı yüzde 58. Bu oran 18 yaş üstü nüfusta yüzde 78’i aşmış durumda.

Uzmanlara göre toplam nüfusta aşısını tamamlayanların oranı yüzde 80’i aşmadığı müddetçe salgını kontrol altına almak mümkün değil. Eğer aşılama bu hızla giderse yüzde 80’i en iyi ihtimalle üç ayda aşabileceğimizi belirten uzmanlar “Birleşik Krallık’ta vakalar Türkiye’den yüzde 60 daha fazla ancak ölümler yüzde 80 daha az. Çünkü İngiltere’de tam doz aşılama oranı bizden fazla. Rusya’da ise iki doz aşı olmuş kişilerin nüfus içinde oranı yüzde 30’lar civarında. Bu sebeple Rusya’da vakalar az olsa da koronadan ölenlerin sayısı Türkiye’nin üç katı. Delta varyantı sonrası Japonya’da en yüksek günlük vaka sayıları görüldü. Toplam nüfusunun yüzde 70’i tam aşılanan 125 milyonluk ülkede, günlük vaka sayısı 25 binlerden 200 civarına düştü” diye konuştu.

Pozitif vakalarda düşüş

Uzmanlar, bu olumsuz tabloya rağmen salgının seyrinin de değiştiğini söyledi. Sağlık uzmanları “Aşılama yavaşta olsa ilerliyor. Özellikle son iki haftadır vakalarda düşüş yaşanıyor. Virüsün üreme hızı, ağustostan bu yana en düşük seviyede. Testlerin pozitiflik oranı yüzde 6 ve 7 arasında bir değerde seyrediyor. Bu oran da eylül başından beri en düşük değere indi” dedi.

Öte yandan 20 Ekim’den bu yana günlük iyileşen sayısı günlük vakadan yüksek çıkmaya başladı. Bundan dolayı da aktif vaka sayısı 500 binin üzerindeki sayılardan 470 binlere kadar geriledi.