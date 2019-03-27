0553 313 94 23

"Türkiye'de en az 100 bin Rus var"

Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Başkatibi ve Kültür Ataşesi Aleksandr Sotniçenko: - "Ticaret önemli ama benim için ikinci sırada, siyaset ve kültür daha önemli bence. Türkiye'de en az 100 bin Rus var"

27 Mart 2019 Çarşamba 17:52
"Türkiye'de en az 100 bin Rus var"

İZMİR (AA) - Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Başkatibi ve Kültür Ataşesi Aleksandr Sotniçenko, Türkiye-Rusya ilişkilerine ilişkin "Ticaret önemli ama benim için ikinci sırada, siyaset ve kültür daha önemli bence. Türkiye'de en az 100 bin Rus var." dedi.

Sotniçenko, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından DEÜ Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Türkiye-Rusya İlişkileri Konferansı'nda yaptığı konuşmada, DEÜ'de "Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü"nün olduğunu belirterek, bunun kendilerini çok memnun ettiğini anlattı.

Özellikle turizm ve ticaret sektöründe Türkiye'de Rusça bilmenin önemini vurgulayan Sotniçenko, Türkçe ve İngilizceden sonra Rusçanın Türkiye'de yaygınlaştığını ifade etti.

- Akkuyu Nükleer Santrali ve S-400 füzeleri

Sotniçenko, Türkiye ile Rusya arasında son zamanlarda Türk Akımı, S-400 füzeleri, Akkuyu Nükleer Santrali gibi çok önemli projelerin gerçekleştiğini kaydetti. Sotniçenko, özellikle Türkiye'nin S-400 füzelerini dış baskılara rağmen almasının çok önemli olduğunu belirterek "S-400'ün alınması Türkiye'nin bağımsızlık işaretidir." dedi.

Sotniçenko, "Suriye'nin daha önce Türkiye ve Rusya arasında bir çatışma sebebi" olduğunu ama şimdi bir işbirliği sahasına dönüştüğüne dikkati çekti. Sotniçenko, "Çünkü biz, Türkiye ve Rusya olarak bölgede savaş istemiyoruz. Biz çok yakınız, burada yaşıyoruz. İnşallah bu savaşı bitireceğiz. Ama başka ülkeler istemiyorlar bunu." diye konuştu.

- Rusya-Türkiye Kültür Yılı

İki ülke arasında çok taraflı ilişkiler olduğunu aktaran Sotniçenko, Gazprom şirketinin St. Petersburg şehrindeki merkez binası, St. Petersbug-Moskova otobanı gibi Rusya'daki en önemli inşaat projelerini Türklerin yaptığını kaydetti.

2019 yılının "Rusya-Türkiye Kültür Yılı" olarak ilan edildiğine işaret eden Sotniçenko, 2018'de 5 milyondan fazla Rus turistin Türkiye'ye geldiğini, bu rakamın önümüzdeki günlerde daha da artacağını bildirdi.

Yirminci yüzyılın başlarında Rus-Türk ilişkilerinin Atatürk sayesinde geliştiğini, Rusya'nın Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'ye silah ve altın yardımı yaptığını söyleyen Sotniçenko, şöyle devam etti:

"Ticaret önemli ama benim için ikinci sırada, siyaset ve kültür daha önemli bence. Türkiye'de en az 100 bin Rus var. Ayrıca, bu sene ülkeler arasında karşılıklı kültür yılı. Karşılıklı pek çok sanatsal ve kültürel faaliyet gerçekleşecek. 8 Nisan'da Moskova'da Truva oyunu sahne alacak."

DEÜ Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Vekili Prof. Dr. Gülmira Kuruoğlu, Türkiye'ye gelen Rus turistlerin sayısının artmakta ve ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğunu, bu yüzden Türkiye'de Rus diline talebin de arttığını, üniversitelerindeki Rus Dili ve Edebiyatı Bölümüne kısa zamanda öğrenci almaya başlayacaklarını ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:52
  1. DEÜ
  2. Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko
  3. konferans
  4. Rus Dili ve Edebiyatı
  5. Türkiye-Rusya İlişkileri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kürt kökenli kardeşlerim gelin HDP'nin, PKK'nın oyununu bozun. Sizleri istismar etmelerinin önüne geçin. Gelin, anaları ağlatan, kanımızı döken, canımızı alan, huzurumuza kasteden teröristleri, bölücüleri birlikte tasfiy
    1. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    2. Erdoğan: "Kandil'de kaçacak delik..
    3. Eski genel müdürlerden Kardemir’e..
    4. Fişleme çağrısı yaptı: Müslümanların..
    5. Genç kızın iç çamaşırında 275 gram..
    6. Piyasalarda gün sonu
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde..
    8. Antalya'da uyuşturucu operasyonu
    9. AK Parti'li Budak'ın şehit edilmesi..
    10. MYP Batman’da Olağan Kongresi’ni..
    11. "Kuru kayısılar daha uzun süre..
    12. Başkan Erdoğan halka sesleniyor - CANLI
    13. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kandil'de..
    14. Brüksel'de taşımacılardan protesto
    15. "Tralleis, 12 aylık kazı alan..
    16. Siyonist İsrail'in hava saldırısında..
    17. Hayvan hırsızları Mobese'den bulundu
    18. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet..
    19. Menderes OSB başvurusu seçimden sonraya
    20. Gaziantep'te uyuşturucuya 1 tutuklama
    21. Borsa günü sert düşüşle tamamladı
    22. Bakan Yardımcısı İnce: “Bölgeye örnek..
    23. Borsa günü düşüşle tamamladı
    24. Koruma altındaki tarihi köprü parka..
    25. Fatsa Huzurevi için imza protokolü
    26. Galatasaray'a UEFA'dan şok! Rapor..
    27. Afyonkarahisar'da 1300 yıllık Tevrat..
    28. Korean Air hissedarları başkanın..
    29. Bahçeli: Zillet İttifakı Milli..
    30. Heniyye'den sert sözler: Bu kabul..
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek