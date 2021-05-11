Türkiye'de eller Filistinli kardeşlerimiz için semaya yükseldi

Yeni Akit ANKARA

Hizb-ut Tahrir üyeleri Türkiye genelinde camilerde toplanarak Mescid’i Aksa’ya saldıran hain köpeklere lanetler yağdırırken, Müslümanlar için dua ettiler. Hizb-ut Tahrir öncülüğünde İstanbul, Bursa, G.Antep, K. Maraş, Hatay, Adana, Ş.Urfa ve Mersin'de toplanan yüzlerce Müslüman bir araya gelerek dualarla Müslümanlara destek olmaya çalıştı. Hizb-ut Tahrir adına basın açıklamasını okuyan Köklü Değişim Yazarı Muhammed Hanefî Yağmur, şöyle konuştu:

'Yahudi varlığının eşkıya polisleri'

"Gâsıp Yahudi varlığı, Ramazan’ın başından beri azgın bir şekilde Mescid-i Aksa’da Müslümanlara yönelik saldırı ve katliamlarını devam ettiriyor. Her yıl yaptığı gibi bu yıl da Ramazan ayında Müslümanların ibadetlerine engel olmak için alçakça girişimlerde bulundu. Yahudi varlığının eşkıya polisleri Ramazan ayının başlamasıyla Mescid-i Aksa’nın kapılarına barikatlar kurdular. Müslümanların iftar yaptıkları oturma alanlarını kapattılar. Teravihlerin kılınmasına engel olmaya çalıştılar. İşgalci askerler Müslümanlarla başa çıkamayınca sivil Yahudileri Müslümanların üzerine saldılar. Mübarek topraklara işgalci olarak yerleşen bu azgınlar Filistinli Müslümanları evlerinden zorla çıkarmaya çalışarak Yahudileri yerleştirmeye çalıştılar. Ve daha dün gece yüzlerce hatta binlerce silahlı asker ile ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’ya saldırdılar. İftar yapan Müslümanların sofralarını dağıttılar, namaz kılmalarına müsaade etmediler. Bu saldırılarda 200’den fazla kardeşimiz yaralandı, onlarca kardeşimizi kelepçeleyerek gözaltına aldılar. Tüm bunlara rağmen Müslüman beldelerdeki çoğu yönetici her zamanki gibi ölüm sessizliğine büründü. Ölüm orucunu bozan yöneticiler ise bildik kınama açıklamalarını tekrarlamaktan başka bir şey yapmadılar. Bugün yaptıkları açıklamaların öncekilerden tek farkı, Yahudi varlığını daha şiddetli kınamalarıdır."

'Müslüman orduları harekete geçsin'

Müslüman ordularının biran önce harekete geçirilmesinin vaktinin geldiği belirtilen açıklamada, "O halde buradan Müslümanların başındaki yöneticilere bir kez daha sesleniyoruz! Ey Yöneticiler! Yahudiler ile imzalanan tüm ihanet anlaşmalarını iptal edin! Bu “İsrail” denilen sözde devlet ile tüm ilişkileri durdurun ve ivedilikle onlara hadlerini bildirecek yaptırım kararları alın! Kâfir ABD’nin kirli ve şerli tüm çözüm planlarını reddedin. Yahudi varlığının elçilerini, konsolosluklarını ve istihbarat birimlerini ülkelerinizden kovun! Kudüs’ün işgalden kurtulması ve Mescidi Aksa’nın özgürlüğüne kavuşması için Filistin topraklarından tüm Yahudileri temizleyecek orduları artık harekete geçirin." ifadeleri kullanıldı.