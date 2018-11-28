Türkiye, elektrik ve gazı AB'den daha ucuza kullanıyor

AA muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2018'in ilk yarısında AB ülkelerinde konutlarda kullanılan her 100 kilovatsaat doğal gaza ödenen ortalama fiyat 5,91 avro olarak hesaplanırken, Türkiye'de bu rakam 2,16 avro seviyesinde seyrediyor.

Avrupa'da aynı dönemde konutlarda 100 kilovatsaat başına en pahalı doğal gaz kullanan ülke 11,3 avro ile İsveç olurken, bu ülkeyi 8,98 avro ile Danimarka, 8,15 avroyla Hollanda, 7,59 avroyla Portekiz ve 7,14 avroyla İtalya izliyor.

Bu miktarda doğal gaz için AB'nin başat ekonomilerinden Almanya'da 6,08 avro, Fransa'da 6,65 avro, İngiltere'de 4,62 avro ve İspanya'da 6,65 avro ödenmesi gerekiyor.

Bu dönemde AB üyesi ülkeler arasında en uygun doğal gaz tüketimi Romanya'da gerçekleşiyor. Romanya'da 100 kilovatsaat doğal gaz için hane halkları ortalama 3,21 avro ödeme yapıyor. Uygun fiyatlı doğal gazda Romanya'yı 3,58 avroyla Macaristan, 3,68 avroyla Hırvatistan, 3,79 avroyla Bulgaristan ve 3,85 avroyla Letonya izliyor.

Böylece, Türkiye'de hanelerin 100 kilovatsaat başına doğal gaz için ödedikleri fiyat, 28 AB üyesi ülkeden daha düşük bir seviyede bulunuyor.

Türkiye elektrikte Avrupa'nın en ucuzu

Türkiye'de elektrik, AB üyesi 28 ülkeden daha uygun fiyatla tüketiliyor. Verilere göre, Türkiye'de 100 kilovatsaat elektrik 2018'in ilk yarısında ortalama 9,04 avroya satıldı. Bu rakamlara göre, Türkiye, bu yılın ilk yarısında evlerde kullanılan elektrikte AB'nin en ucuz ülkesi konumunda bulunuyor.

Bu elektrik için AB'de ortalama 20,49 avro ödeniyor. AB üyesi ülkeler arasında en ucuz elektrik Bulgaristan'da satılıyor. Bulgaristan’da 100 kilovatsaat elektriğe 9,79 avro ödenirken onu en yakın 10,97 avroyla Litvanya, 11,23 avroyla Macaristan, 12,85 avroyla Malta ve 13,11 avroyla Hırvatistan izliyor.

AB üyesi ülkeler arasında en pahalıya elektrik ise Danimarka'da tüketiliyor. Hane halkları 100 kilovatsaat elektriğe Danimarka'da 31,26 avro ödüyor. Bu ülkeyi pahalı elektrikte 29,5 avroyla Almanya, 27,33 avroyla Belçika, 23,83 avroyla İspanya ve 23,69 avroyla İrlanda takip ediyor.

Bu verilere göre, Türkiye'de doğal gaz ve elektrik fiyatları AB ülkeleri ortalamasının çok altında seyrediyor.