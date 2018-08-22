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Türkiye'de dörtlü, Tahran’da üçlü zirve

Eylül ayında dünya liderleri Suriye meselesine yoğun mesai harcayacak.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 07:50
Türkiye'de dörtlü, Tahran’da üçlü zirve

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirvede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yer alacak. Kritik konu başlıklarının ele alınacağı üçlü toplantıda liderler, Suriye muhalefeti ve rejimi arasındaki krizin siyasi yolla çözülmesi konusuna vurgu yapacak. İdlib’deki son gelişmelerin masadaki en kritik konu başlığı olması beklenirken, toplantıda Suriye anayasası ve Astana sürecinde gelinen nokta değerlendirilecek. Zirve kapsamında liderlerin baş başa görüşme yapması da bekleniyor. Ruhani ve Putin ile ayrı ayrı görüşme yapacak olan Erdoğan’ın gündeminde ABD ile yaşanan diplomatik ve ekonomik kriz, ülkeler arasında yerli para kullanımı, enerji ve ticaret bulunuyor. Erdoğan’ı Ruhani ile görüşmesinde ABD’nin İran’a uyguladığı ambargonun kabule edilemez olduğunun altını çizmesi ve 4 Kasım’da yine ABD’nin diğer ülkelerden de İran ile ticari ilişkileri kesme talebine karşı çıktığını vurgulaması bekleniyor.

7 EYLÜL’DE İSTANBUL‘DA
Tahran zirvesinin ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde 7 Eylül’de İstanbul’da yapılması planlanan Suriye zirvesine Rusya’nın yanı sıra Almanya ve Fransa devlet başkanlarının da katılması planlanıyor. Liderler Erdoğan’ın zirve kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile ikili görüşme yapması da öngörülüyor. Erdoğan’ın, Merkel ve Macron ile ağırlıklı olarak ekonomik ve AB-Türkiye ilişkilerini de ele alması bekleniyor. Ancak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul’daki zirvede liderlerin değil; yardımcıları ve konuyla ilgili uzmanların görüşeceğini söyledi.


(Türkiye)
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 07:50
  1. İstanbul
  2. erdoğan
  3. suriye
  4. tahran

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