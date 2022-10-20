Türkiye'de dev keşif! Akçakoca'da potansiyel gaz keşfedildi! Petrol ve doğal gaz devi resmen duyurdu

Trillion Energy'den yapılan açıklamada Karadeniz'deki doğal gaz sahasına ilişkin, "Güney Akçakoca 2'de başarılı bir şekilde tam derinliğe kadar sondaj yapılmış ve tomruklardan çok sayıda potansiyel gaz taşıyan bölge tespit edilmiştir." denildi.

Şirketin 20 Ekim 2022'de açıkladığı verilere göre, Karadeniz'deki Güney Akçakoca 2 gaz sahasından ön gaz okumalarının iyi değerlerde olduğu bildirildi. Şirket, 15 Ekim'de Güney Akçakoca 2 doğal gaz sahasından, bin 543 metrelik gerçek dikey derinlik ile 2 bin 826 metrelik toplam derinliğe ulaşıldığını duyurmuştu. Söz konusu gaz keşfedilen kuyunun, SASB gaz sahasındaki çok kuyulu programlarından ilki olduğu açıklandı.

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Şirketin sondaj sırasında kayıt edilen veri sonuçlarında, Akçakoca'daki SASB üretim bölgesinde 5 kuyuda 32 metre potansiyel doğal gaz barındıran bölge olduğu ve her bir bölgenin 10 metreyi aşan doğal gaz barındırma kapasitesine sahip iki kuyudan oluştuğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca sondaj sırasında tespit edilen diğer gazlı kuyularda, çamur yüzeylerde de doğal gaz tespit edildiği ifade edildi.

Güney Akçakoca 2'deki arama çalışmalarında 7 inçlik bir üretim kasasının takıldığı ve yerine yapıştırıldığı öğrenildi. Star'ın haberine göre: Önümüzdeki günlerde ise keşfedilen doğal gazın üretim oranlarının belirlenmesi için tamamlama, perforasyon ve testlerin yapılacağı duyuruldu.

Karadeniz'deki doğal gaz keşfine dair Trillion'un CEO'su Arthur Halleran şunları söyledi:

"SASB'de çok delikli programımızın ilk yönlü deliğini açmış olmaktan çok memnunuz. Bu kuyuda hem sabit programa hem de bütçeye uygun programa göre hareket ettik, bu da büyük yönlü sondaj konseptimizin yürütülmesini doğrular. Amacımız yeni doğal gaz havuzlarında sondaj yapmak için mevcut platformlardan delikler açmak. Gaz taşıyan bölgelerin önceden belirlenmiş kalınlığı, sondaj sahalarımızı seçerken kullanılan jeolojik modelimizi zaten doğrulamaktadır. Mevcut gaz akış hızı testlerinin sonuçlarını alacağımız gün için heyecan duyuyoruz. Kısa sürede alınacaktır."

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