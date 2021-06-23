Türkiye'de Delta varyantı görüldü mü? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu toplantısı gerçekleşiyor. Bilim Kurulu toplantısının ana konuları arasında aşı çalışmaları ve delta varyantı oluşturuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada delta varyantının Türkiye'de görülüp görülmediğini açıkladı. Peki, Delta varyantı Türkiye'de görüldü mü?

Delta varyantı Türkiye'de görüldü mü?

Bakan Koca, milletvekillerine delta varyantının Türkiye’de 134 kişide görüldüğünü söyledi. Milletvekillerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı basına kapalı olarak yaklaşık 3,5 saat sürerken, toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Prof. DR. Çetiner; ''Elimizde bir takım veriler var. Hindistan Kovid 19'un bataklığı demiştim. Çok başarılı diye yere göğe sığdıramadığımız İngiltere'ye döndü ve vaka sayılarını arttırdı. Aşı milliyetçiliği çok ciddi bir problem dünyada. Hindistan'ı kontrol edebilecek aşıyı sağlamış olsalardı dünyada Delta varyantı diye bir sorun olmayacaktı. Hastaneye yatanların büyük kısmı aşılamayı reddedenler. Biontech'in ilk dozda 70-80'lere varan etkinliği burada yüzde 36'ya düşüyor. İkinci dozda yüzde 88'e düşüyor. Sinovac'ın Delta varyantına etkisi bilinmiyor. Delta varyantı ciddi bir sorun.'' dedi.