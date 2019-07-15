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"Türkiye'de Darbelerin Anatomisi ve 15 Temmuz Konferansı"

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Bezci:- "FETÖ iki temel yapıyı kullandı. Birisi eğitim, diğeri basındır. 1980'li yıllarda FETÖ deyince aklımıza gelen şey dershaneler, kolejler ve gazetelerdi"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:16
"Türkiye'de Darbelerin Anatomisi ve 15 Temmuz Konferansı"

TRABZON (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Bezci, "FETÖ iki temel yapıyı kullandı. Birisi eğitim, diğeri basındır. 1980'li yıllarda FETÖ deyince aklımıza gelen şey dershaneler, kolejler ve gazetelerdi." dedi.

Bezci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Trabzon Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'de Darbelerin Anatomisi ve 15 Temmuz Konferansı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki darbeler konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Bezci, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeni bir terör örgütü olduğunu, dindarlık görüntüsü altında insanların karşısına çıktığını ve 1980 yılına kadar hakimiyet kurmak için çaba harcadığını söyledi.

FETÖ'nün siyasetten uzak görünmeye çalıştığını ancak hiçbir zaman uzak kalmadığını anlatan Bezci, şunları dile getirdi:

"FETÖ'nün ilk güçlendiği yer devletin kendi ağırlığını toplumda düşürmesiyle oldu. FETÖ iki temel yapıyı kullandı. Birisi eğitim, diğeri basındır. 1980'li yıllarda FETÖ deyince aklımıza gelen şey dershaneler, kolejler ve gazetelerdi. Tabii ki özel yayıncılıkla birlikte özel kanallar karşımıza çıktı. FETÖ'nün topluma hakimiyet hamlesi ise daha çok eğitim üzerinden oldu.

Bu hamleyi 28 Şubat bile kesemedi, kesmedi. 28 Şubat, daha çok imam hatipleri kapatmakla yetindi ama FETÖ de zaten imam hatipler kapansın istiyordu."

FETÖ'nün darbeci sözde Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün Sakarya Üniversitesinde kendisini çok iyi gizlediğine dikkati çeken Bezci, "Adil Öksüz, Kim o adam? Ben tanımıyorum mesela. Onun o kadar büyük olduğunu ilahiyatta bile kimse bilmiyor. Ben siyasal bilgiler fakültesindeyim. İlahiyatta oda arkadaşı bile bilmiyor. FETÖ'cü olduğunu biliyor ama Hava Kuvvetlerini yöneten bir adam, kim bu?" ifadelerini kullandı.

- "15 Temmuz, FETÖ'nün üniformasını giymiş adamların darbesiydi"

FETÖ'nün siyasette de yer almak istediğini ancak iktidar partisinin buna tavır koyduğunu belirten Bezci, 2013 yılından sonra FETÖ'nün öfkesinin iktidara karşı daha fazla büyüdüğünü söyledi.

Gezi Parkı olaylarıyla öfkenin daha çok büyüdüğüne işaret eden Bezci, sözlerini şöyle tamamladı:

"15 Temmuz'da FETÖ'nün üniformasını giymiş adamların darbesiyle karşı karşıya kaldık. Bu anlamıyla millet aslında tam da burada büyük bir direniş gösterdi. Millet başarılı olduğu için bize 15 Temmuz darbesi sanki hiç yaşanmamış gibi geliyor. Sanki hiç olmamış gibi geliyor. Sanki hiç 250 tane şehit vermemişiz gibi. 15 ve 25 yaş arası gençler, 15 Temmuz diye bir şey biliyor mu? Ama her zaman anlatmamız gerekiyor. 15 Temmuz'da başarılı olduğumuz için bize darbe gibi gelmiyor ama başarısız olsaydık bugün darbe diyecektik."

Konferansa katılan Vali İsmail Ustaoğlu, Bezci'ye hediye takdim etti.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:16
  1. "Türkiye'de Darbelerin Anatomisi ve 15 Temmuz"
  2. Prof. Dr. Bünyamin Bezci
  3. Trabzon

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