0553 313 94 23

Türkiye’de "Darbeler Yerel Basın ve 15 Temmuz" paneli düzenlenecek

15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümü yaklaşıyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:16
Türkiye’de "Darbeler Yerel Basın ve 15 Temmuz" paneli düzenlenecek

15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümü yaklaşıyor.


15 Temmuz darbe girişimi ve Türkiye’de bu güne kadar gerçekleşen darbelerde medyanın tutumu, İnönü Üniversitesi’nde düzenlenecek bir panelde ele alınacak.


“Türkiye’de Darbeler, Yerel Basın ve 15 Temmuz” konulu panel 12 Temmuz Cuma günü saat 14.00’da İnönü Üniversitesi kampüsünde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.


İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek’in moderatörlüğünü yapacağı panelde, Araştırmacı-Yazar Nezir Kızılkaya, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Vahap Güner ve Vuslat TV Haber Müdürü Ökkeş Cerit konuşma yapacak.


Panele il protokolünden ve akademik camiadan yoğun katılım olması bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SİT alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
    1. SİT alanında kaçak kazı yapan 3 kişi..
    2. Ahşap binadaki taş fırında çıkan..
    3. Kazgan’dan yayla yolu sözü
    4. Borsa günü yükselişle tamamladı
    5. Başkan Erdoğan Irak heyetini kabul etti
    6. Güder’den STK tespiti
    7. Brezilya'da yolsuzluk davalarına..
    8. Manisa'nın Salihli ilçesinde otobüs..
    9. Beytüşşebap’ta yangın
    10. Anlaşma tamam! Salih Uçan'ın yeni..
    11. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    12. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Vakfı..
    13. Manisa’nın Salihli ilçesinde transit..
    14. Yıkılan tarihi taş köprü aslına uygun..
    15. Fındıkta 2019 ürünü rekolte tespit..
    16. Divan kurulu başkanları Trabzon'da..
    17. Başkan Çelik’ten İlçe Emniyet Müdürü..
    18. Trump'tan İran'ı zora sokacak hamle!..
    19. Tokat 15 Temmuz törenlerine..
    20. Lübnan liderlerinden ABD'nin..
    21. Edremit Belediyesi’nde Sosyal Yardım..
    22. Kayıp üniversiteli gencin cesedi..
    23. Mehmetçik’ten nikahı kıyılan ablasına..
    24. Aydın’ın doğu ilçelerinde fırtına..
    25. Devrilen otomobildekileri emniyet..
    26. Zajc: "Bu sezon bambaşka bir..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    28. Kamyonetin çarptığı küçük kız hayatını..
    29. 'S-400'ler Erdoğan'ın diplomatik..
    30. Antalya'da tüfekle vurulan köpek..
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"