Türkiye’de "Darbeler Yerel Basın ve 15 Temmuz" paneli düzenlenecek 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümü yaklaşıyor.

15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümü yaklaşıyor.

15 Temmuz darbe girişimi ve Türkiye’de bu güne kadar gerçekleşen darbelerde medyanın tutumu, İnönü Üniversitesi’nde düzenlenecek bir panelde ele alınacak.

“Türkiye’de Darbeler, Yerel Basın ve 15 Temmuz” konulu panel 12 Temmuz Cuma günü saat 14.00’da İnönü Üniversitesi kampüsünde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek’in moderatörlüğünü yapacağı panelde, Araştırmacı-Yazar Nezir Kızılkaya, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Vahap Güner ve Vuslat TV Haber Müdürü Ökkeş Cerit konuşma yapacak.

Panele il protokolünden ve akademik camiadan yoğun katılım olması bekleniyor.

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