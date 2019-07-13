0553 313 94 23

‘Türkiye’de Darbeler, Yerel Basın ve 15 Temmuz’ paneli düzenlendi

15 Temmuz darbe girişimi ve Türkiye’de bu güne kadar gerçekleşen darbelerde medyanın tutumu, İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen bir panelde ele alındı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:47
‘Türkiye’de Darbeler, Yerel Basın ve 15 Temmuz’ paneli düzenlendi

15 Temmuz darbe girişimi ve Türkiye’de bu güne kadar gerçekleşen darbelerde medyanın tutumu, İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen bir panelde ele alındı.


‘Türkiye’de Darbeler, Yerel Basın ve 15 Temmuz’ konulu panel İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Panele, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Rektör yardımcıları, STK temsilcileri, akademik personel ve öğrenciler katıldı.


Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan panelin ilk dakikalarında salonda bulunanlara Türkiye’de yaşanan darbeleri anlatan kısa bir video izlettirildi.


Panelin moderatörlüğünü İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek yaptı.


Panelistlerden Araştırmacı-Yazar Nezir Kızılkaya, Malatya’da yayın yapan yerel gazetelerin darbeler sürecinde nasıl bir yayın ilkesi izlediğini hazırladığı bir sunumla aktardı.


Malatya Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Vahap Güner ise Türkiye’de yaşanan darbelerde Malatya şehrinde neler olduğunu ve medyanın darbelerde tutunduğu tavrı anlattı.


Vuslat TV Haber Müdürü Ökkeş Cerit de 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında Vuslat TV’nin yapmış olduğu yayınlardan bahsedip, Anadolu medyasının 15 Temmuz darbesinin püskürtülmesinde ki katkısına değindi.


Panelin sonunda Vali Baruş, panelistlere plaket takdimi yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minikler hem binicilik sporunu öğreniyor hem de keyifli zaman geçiriyor
    1. Minikler hem binicilik sporunu..
    2. Didim, balık çiftliklerine karşı tek..
    3. Buz pateni pisti yeniden ihaleye..
    4. Çorum’da KKKA şüphesiyle 2 kadın..
    5. Erdoğan destek vermişti! Ağaç Dikme..
    6. Bu bitkiyi kullanırsanız beyniniz..
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu..
    8. Diyarbakır’da kaçak içki satan 15 ayrı..
    9. Dışişleri Bakanlığı: "(Kıbrıs'taki..
    10. Cimbom eski Beşiktaşlıya talip oldu!
    11. Oturarak Voleybol Avrupa..
    12. Milli Mücadelenin 100. Yılı anısına..
    13. Geleceğin astronomları Eyüpsultan’da..
    14. Kayserispor, laktat testinden geçti
    15. Canpolat havuzları inceledi
    16. 5. Karadeniz Kadın Belgesel Film..
    17. Çankırılılar kahvaltıda buluştu
    18. Dışişleri Bakanlığı: "(KKTC..
    19. Gazeteci Bazlama’dan Araban’ı tanıtan..
    20. 160 yaşına giren dünyaca ünlü saat..
    21. Dişlerde renk değişimine dikkat
    22. Bedelli askerlik başvuruları ne zaman..
    23. MSB: "Bedelli askerlikten yararlanacak..
    24. Başkan Kılınç’tan 15 Temmuz mesajı
    25. Bedelli askerlik ücretleri açıklandı
    26. Vali Orhan Tavlı, şehit Hasan Kaya’nın..
    27. Rize’de 355 hafız icazet aldı
    28. MSB'den Askeralma Kanuna'na ilişkin..
    29. Çileğe karabiber serpilince olanlara..
    30. Tahmazoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum