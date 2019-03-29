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"Türkiye'de çok başarılı belediyelerimiz var"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun:- "Türkiye'de çok başarılı belediyelerimiz var. Başta Eskişehir belediyemiz olmak üzere birçok belediyemiz harikalar yaratıyorlar"

29 Mart 2019 Cuma 22:08
"Türkiye'de çok başarılı belediyelerimiz var"

ORDU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Türkiye'de çok başarılı belediyelerimiz var. Başta Eskişehir belediyemiz olmak üzere birçok belediyemiz harikalar yaratıyorlar." dedi.

Gülyalı ilçesindeki özel bir okulun spor salonunda partilileriyle bir araya gelen Torun, seçime sadece bir gün kaldığını anımsatarak, bu seçimde muhtar, belediye başkanı ve il genel meclisi üyeleri seçeceklerini hatırlattı.

Seçimi birilerinin ölüm kalım meselesi haline getirdiğini savunan Torun, "Sanki bu seçimden sonra Türkiye'de çok önemli şeyler olacak. Hiçbir şey olmayacak. Muhtar seçilecek, mührünü alacak, görevine başlayacak, belediye başkanı seçilecek ve mazbatasını alacak. Sonrasında da 5 yıl boyunca bizlere hizmet etmeye başlayacaklar." diye konuştu.

Torun, kendi geleceklerinden korkanların bu seçimi maalesef ülkenin geleceği gibi addettiğini ileri sürerek, "Bu kesinlikle doğru değil. Her gün miting alanlarında çok kirli bir dil kullanıyorlar. Biz iyi günde, kötü günde acısını ve sevinci birlikte paylaşan insanlarız. Asla bu kirli oyuna gelmeyeceğiz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da birbirimizi seveceğiz ve sayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gülyalı Belediye Başkan adayı Ulaş Tepe'nin çok genç yaşta başkanlığa aday olduğunu söyleyen Torun, kendisine çok güvendiklerini ve Ulaş'a olan güvenlerinin boşa çıkmayacağını kaydetti.

Torun, bazılarının "belediye başkanı iktidardan olmazsa hizmet gelmez" dediğini iddia ederek, şunları kaydetti:

"Bu kesinlikle doğru değil. Türkiye'de çok başarılı belediyelerimiz var. Başta Eskişehir belediyemiz olmak üzere birçok belediyemiz harikalar yaratıyorlar. Aynı şekilde Aydın'da belediyemizin halkımıza çok değerli katkıları oldu. İnşallah Ulaş kardeşimiz hem büyükşehrin desteğini alacak hem de yurt dışı kaynaklarına ulaşacak. Biz de zaten yanında olacağız. İnşallah Ulaş kardeşimiz çalışkanlığı ile Gülyalı'yı Karadeniz'in incisi yapacak. Kendisine sonuna kadar güveniyoruz."

Birilerinin kendilerini sağda solda terör örgütleri ile yan yana göstermeye çalıştığını ileri süren Torun, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim hiç kimse milliyetçiliğimizi sorgulamasın. Bizim altı okumuzun biri milliyetçilik. Biz milliyetçiliği kalbimize işledik. Biz sözde milliyetçi değiliz. Onlar ise Sakarya'daki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan, bu ordunun namusu olan tank palet fabrikasını Katarlılara satarak milliyetçiliklerini ispat ettiler. Onların milliyetçiliği bazı şeyleri görünce eriyip gidiyor. Bizim boş laflara karnımız tok. Milliyetçilik bu ülkenin vatanına ve insanına sahip olmakla olur. Milliyetçilik sevmekle olur. Yürekle olur."

Torun, konuşmasının ardından CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Adıgüzel ve CHP Gülyalı Belediye Başkan Adayı Ulaş Tepe ile partililerini selamladı.




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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 22:08
  1. CHP
  2. CHP Genel BaşkanYardımcısı Seyit Torun
  3. Gülyalı
  4. Ordu

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