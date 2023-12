Türkiye’de bu da oldu! Ağlamaklı, sesi titreyen ihtiyarlar bir anda saldırgan kuduz köpeklere dönüşebiliyor

İsmail Çağlar, Filistin'e destek için Ankara’da bildiri dağıtan başörtülü genç bir hanıma saldıran kadının şahsında İslam ve Erdoğan düşmanlığının geldiği noktayı gözler önüne serdi. Çağlar, Takvim gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“Katiller gökten zembille inmiyor, hırsızlar da. Dahası bu kişilerin bir katillik geni de yok. Tüm insanlar gibi onlar da doğduklarında tertemizler. Yani hepimiz gibi onların da zatı, özü temiz. Sonra yaşadıklarımız, gördüklerimiz, yetiştiğimiz muhit, çevremizin etkisi ile ne oluyorsa oluyor. Zatımız temizken sıfatımız bozuluyor. Kimi yalancı, kimi hırsız, kimi katil, kimi de namussuz oluyor.

Ankara'da yaşanan İslam karşıtı bir saldırı düşündürdü bana bunları.

Daha sonra titrek sesi ve ağlamaklı ifadesi "ben emekliyim, yaptıklarım için özür dilerim" diyen yaşlıca bir kadın, Filistin'e destek için bildiri dağıtan başörtülü bir genç hanıma saldırdı. Tartakladı, eline vurdu ve başörtüsünü açmaya çalıştı. Aslında ve maalesef vakayı adiyeden sayılan İslam karşıtı saldırılardan birisi. Bu sefer saldırılan genç hanım dişli çıkmış. Cep telefonu ile saldırgan ihtiyar kadının görüntüsünü kaydetmiş, polisi çağırmış ve çevredekilerden yardım istemiş.

Sussaydı, sinseydi daha sonra titrek sesi ile özür dileyen ihtiyar kadın hiçbir şey olmamış gibi, yaptığı yanına kar kalarak yoluna devam edecekti. İş başarmış, had bildirmiş, kibirli muzaffer bir komutan edasıyla.

İhtiyar kadının iki hali; titrek sesi ile özür diliyor ya da zafer kazanmış kibirli bir komutan edasıyla yoluna devam ediyor. İkisi de aynı insan.

İki tutumun arasındaki fark gördüğü tepkiden kaynaklanıyor. Peki o özür dileyen, zavallı, titrek sesli ihtiyarı saldırgan bir İslam düşmanına çeviren duygu ne olacak!

O duygu her günün her anı gazete, televizyon ve sosyal medyadan yayılıyor. Halk TV izliyor, Sözcü okuyor, Facebook'da Atatürk profil fotoğraflı troll hesapları takip ediyor. Whatsapp gruplarında mantık dışı saçma sapan dezenformatif içerikleri "vay be bunu da yaptılar" diye hayıflanarak okuyor. Ülkenin satıldığını düşünüyor. Kendi partisi CHP, HDP ile işbirliği yapıyor ama Erdoğan'ın Büyük Ortadoğu Projesi eşbaşkanı olduğuna inanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "terörist Hamas'a" destek verdiğine ve aynı zamanda İsrail'in adamı olduğuna ve bu nedenle Türkiye'de seçim kazanabildiğine inanıyor. Mantık, tutarlılık, inandırıcılık önemli değil.

Jenerik bir sürü dezenformasyon var. Duruma göre birini sandıktan çıkarıp dolaşıma sokuyor ve inanıyorlar. Ertesi gün gündem değişince önceki ile taban tabana zıt olan bir başkasına da inanabiliyorlar.

Dedim ya tutarlılık önemli değil.

Önemli olan bir şekilde Erdoğan düşmanlığına ve oradan da İslam karşıtlığına yol bulabilmek.

Bitmek bilmeyen bu kısır döngü ağlamaklı, sesi titreyen ihtiyarları bir anda saldırgan kuduz köpeklere dönüştürebiliyor.

Suç şahsidir, kimseyi aklayacak değiliz. Hele ki sokakta bildiri dağıtan insanlara saldıran faşistleri hiç! Ancak bu öfke, linç, zorbalık ve saldırganlık atmosferinde muhalefetin medyasının ve siyasi kanadının payını da görmezden gelmeyelim. Kendi koltuklarını korumak, siyaset esnaflığına devam edebilmek için muhakemesi yeterince kuvvetli olmayan tabanlarına her gün yeni nefret objeleri sunuyorlar. Sonuç ortada; normal şartlarda hürmetle muamele edeceğimiz, yaşını başını almış ihtiyar amca ve teyzeler saldırgan, iğrenç faşistlere dönüşüyor.”



