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Türkiye’de boşanma oranı yıl geçtikte artıyor

Türkler’in en önemli özelliklerinden biri olan ve toplumu ayakta tutan aile mefhumu her geçen gün yok oluyor.

02 Nisan 2019 Salı 10:02
Türkiye’de boşanma oranı yıl geçtikte artıyor

Türkler’in en önemli özelliklerinden biri olan ve toplumu ayakta tutan aile mefhumu her geçen gün yok oluyor. Türkiye İstatistik Müdürlüğü (TÜİK ) verilerine göre bir ömür mutluluk için evlilik yapan çiftlerden 2018 yılında 142 bin 448’i mahkemeye gidip evliliklerini sonlandırdı. Aydın’da ise 2018 yılında 7 bin 734 çift evlenirken, 2 bin 677 çift ise boşanarak ailesini yıktı.


Boşanma olaylarındaki bu artış sivil toplum örgütleri ve devletin çeşitli kurumlarınca masaya yatırılıp ailedeki bir ömür mutlu beraberliğin sürmesine yönelik çalışmalar devam ederken Türk toplumunu ayakta tutan en önemli unsur olan ailenin her geçen zayıflamasının önüne geçilemiyor. Bir yandan evlilikler azalıp diğer yandan da boşanmaların artması dikkat çekmeye başladı.


2001 yılından bu yana Türkiye’deki boşanma istatistikleri ele alındığında en fazla boşanma olayının 2018 yılında yaşandığı görüldü. TÜİK verilerine göre 2018 yılında 142 bin 448 çiftin geçinemeyip boşandıkları belirlendi. Yapılan araştırmalara göre; 2001 yılındaki boşanma sayısı 91 bin 994 olarak kayıtlara geçerken bu rakam 2017 yılında da 128 bin 411 oldu. 2016 yılında boşanan çift sayısı 126 bin 164, 2015 yılında ise 131 bin 830 olarak kayıtlara geçti.


Aydın’da ise 2018 yılında 7 bin 734 çift evlenirken, 2 bin 677 çift ise evliliklerini bitirerek boşandı. Karacasu ilçesinde ise 109 çift evlenirken, 65 çift ise boşandı.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 10:02
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