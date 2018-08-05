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Türkiye'de bir tane vardı... İçindeki tıbbi aletle birlikte otomobilini çaldılar!

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Bender otomobilini çaldırdı. Bender’in 6 yıl önce 'meme başı akıntısı'nı, bulduğu yöntemle ameliyatsız tedavi etmeyi başardığı, Türkiye’de tek olduğu belirtilen tıbbi alette otomobilin içindeydi.

05 Ağustos 2018 Pazar 08:22
Türkiye'de bir tane vardı... İçindeki tıbbi aletle birlikte otomobilini çaldılar!

Olay, Başakşehir'de meydana geldi. Kimliği belirsiz iki kişi dün gece Prof. Dr. Ömer Bender’e ait 34 HR 6551 plakalı otomobile plakası alınamayan bir başka araç çarptı. Doktor, otomobilden inerek hasar olup olmadığını incelemek isterken, iki kişi lüks otomobili alıp kaçtı. Otomobil ile kaçan kişiler kısa sürede kaçarken, ihbar üzerine polis ekipleri peşine düştü.

HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri, Başakşehir'den çalınan otomobili Esenyurt’ta kadar kovaladı ancak bulunamadı.  Araçta meme kanseri olan hastalarında memeyi almadan tümörü çıkartmaya yarayan, uzman cerrahın 6 yıl önce geliştirdiği, tıp dünyasında büyük ilgi çeken aletin de bulunduğu belirtildi.

Araç ile ilgili tüm ilçelere bilgi verilirken, otomobilin en son Avcılar’daki Tahtakale Mahallesi’nde görüldüğü, soruşturmanın sürdürüldüğü ifade edildi.

6 YIL ÖNCE SES GETİREN ÇALIŞMA

Türkiye'de, Prof. Dr. Ömer Bender'in geliştirdiği Duktoskopi yöntemin ile ameliyatsız tedavinin dünyada sadece Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uygulanmaya başlandığı açıklanmıştı. O tarihte yapılan açıklamada, Bender de meme başı akıntısında teşhis ve tedavi için en yeni yöntemin Duktoskopi olduğunu belirterek, şu bilgileri vermişti:

"Duktoskopi, meme süt kanallarının içine 0.5 ve 1.3 milimetre arasında değişen çaplardaki optik sistemlerle girilerek, süt kanallarının içinin görüntülenmesini sağlayan bir endoskopik inceleme yöntemidir. Duktoskopi, akıntının olduğu kanalın genişletilerek kanal içine mikro endoskop yerleştirilmesiyle uygulanıyor. Endeskopun ucundaki kamera yardımıyla kanal içindeki hastalık gözle görülebiliyor. Bu yöntem sayesinde çok ince çaplı süt kanallarının içi görülerek yapısı kontrol edilebiliyor, işlem sırasında süt kanalının içi yıkanarak yıkama sıvısında kanser hücresi olup olmadığı araştırılabiliyor. Ayrıca görüntüleme sırasında şüpheli lezyonlardan parça alınarak hastalığa tam olarak tanı konulması da mümkün. Duktoskopi yöntemiyle, süt kanallarının genişlemesi ve iltihaplanması, süt kanallarındaki iyi huylu tümörler, süt kanallarının kirlenmesi ve meme kanseri hastalıkların önceden saptanabiliyor. “

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 08:22
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