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"Türkiye'de bir kaos fitne tohumu oluşturacaklar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Türkiye'de başka türlü bir tezgah oluşturuluyor. PKK'dan hapis yatanı belediye meclislerine koydular. PKK'dan uyuşturucu ticareti yapanları, PKK'ya haraç toplayanları meclis listelerine koydular"- "Sadece bölgeyi değil aynı zamanda büyükşehirleri batıyı da karıştıracaklar. Türkiye'de bir kaos fitne tohumu oluşturacaklar. Onlar bir şer sözleşmesinin altına imza attılar"

20 Mart 2019 Çarşamba 01:06
"Türkiye'de bir kaos fitne tohumu oluşturacaklar"

BİTLİS (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de başka türlü bir tezgah oluşturuluyor. PKK'dan hapis yatanı belediye meclislerine koydular. PKK'dan uyuşturucu ticareti yapanları, PKK'ya haraç toplayanları meclis listelerine koydular." dedi.

Bitlis programının ardından Ahlat ilçe meydanında düzenlenen mitingde konuşan Bakan Soylu, 7 Haziran seçimlerinde yüzde 13 oy alan HDP'nin, seçimden sonra her şeyi yakmaya, yıkmaya başladığını söyledi.

Soylu, HDP'nin tüm bunları terör örgütü PKK'dan talimat aldığı için yaptığını, onların, ülkenin yarınlara güçlü gitmesini, zengin, kuvvetli, sözü dünyaya hüküm olarak geçecek bir Türkiye istemediklerini belirtti.

- "Bu ülkenin huzurunu bir terör örgütüne bozdurmayız"

Kendisine sert konuştuğunu söyleyenlerin olduğunu anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Kadın çıkacak diyecek ki 'PKK'ya PYD'ye sırtımı dayadım.' Ben buna ne diyeceğim, sırtını mı sıvazlayacağım? Ben de ona bir şey dedim. 'Sana 4 tane duvar verdim istediğine daya.' Bu ülkenin huzurunu bir terör örgütüne bozdurmayız. 13-14 yaşındaki kızları aldılar o hayvan Cemil Bayık, Karayılan">Murat Karayılan'ın masasına meze yaptılar, çocukları taciz, tecavüz ettiler. Kardeşiniz olarak söylüyorum, eğer onları o masaya meze yapanlara, Karayılan">Murat Karayılan'ın, Cemil Bayık'ın burnundan fitil fitil getirmesek namerdiz."

Soylu, terör örgütünün kardeşi kardeşe düşürdüğünü, bölgeyi yoksullaştırdığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ise çok büyük atılımların yapıldığını, batıda olan bütün yatırımların doğuda da yapıldığını vurguladı.

- "Onlar terörün, PKK'nın milletvekilleridir"

Terör örgütünün derdinin başka olduğunu, 13-14 yaşındaki çocukları ailelerinden alıp terörist yapmaya çalıştığını ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Ben onlara bir şey söylüyorum. Niye o yoksul ailelerin çocuklarını alıyorsunuz? Kendi çocuklarınızın bir eli yağda bir eli balda. Al onu Karayılan">Murat Karayılan'ın yanına götür, orada terörist yap. Pervin Buldan'ın çocukları dünyanın en lüks arabalarına binecekler, diğerlerinin çocukları dünyanın en lüks arabalarına binecekler, ötekilerin eline kalaşnikof verip terörist yapacaklar. Geçenlerde Batman HDP il binasında bir anne bir vekile aynısını söyledi. Ben onlara milletvekili demem. Çünkü bizim asil milletimizin böyle vekili olamaz. Onlar terörün, PKK'nın milletvekilidir."

Amerika'nın her yerde huzursuzluk yarattığını, ülkeleri birbirine katıp sonra oradan paraları alarak silah sanayisini güçlendirmeye, Ortadoğu'yu karıştırarak yönetmeye çalıştığını ifade eden Soylu, onların coğrafyadaki en büyük ortağının da terör örgütü PKK olduğuna dikkati çekti.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için 15 ilde yürüyüş yapmak isteyen milletvekillerine "Sizi yürüten adam değildir" dediğini ve buna izin vermediğini anımsatan Soylu, bu ülkenin huzurunu bozmaya çalışan terör örgütlerinin ipini çekeceklerine yemin ettiklerini, milletle sözleşme yaptıklarını bildirdi.

Bakan Soylu, PKK, PYD, DEAŞ ve FETÖ gibi tüm terör örgütleriyle bu mücadeleyi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "DHKP-C diye bir terör örgütü vardı Türkiye'de. Her ilde her yerde temsilcileri vardı. DHKP-C'nin eğer Türkiye'de yöneticisi varsa ya ölüdür ya da tutukludur." dedi.

Terörün yanı sıra uyuşturucuyla da mücadele ettiklerini anlatan Soylu, 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktıklarını, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarını gerçekleştirdikleri söyledi.

- "Sözleşme, senet imzalamışlar"

31 Mart seçimlerinde vatandaşlardan Cumhur İttifakı'na destek vermelerini isteyen Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"31 Mart'ta diyelim ki zayıfladık. Milletimiz 'biz bize az oy verdik' dedi. Ertesi gün ne olur biliyor musunuz? Sizin bildiğiniz olaylar olur. 6 yaşındaki masum çocukların eline taşı verirler kaymakamı, valiyi sokağa çıkaramaz hale getirirler. Bunu yaşadık mı bölgede. Aynısını yaparlar. Niçin bu zillet ittifakını kurdular? İçinde Saadet Partisi, İYİ Parti, CHP, FETÖ, PKK var mı? Bunlar niçin bir araya geldiler. Adam diyor ki, 'Ey İmamoğlu, ey Mansur Yavaş, Ankara, İstanbul'u kazanırsanız bizim oylarımızla kazanacaksınız. Alacaklarımızı seçimi kazandıktan sonra alacağımızı unutmayın' diyor. Sözleşme, senet imzalamışlar. PKK, FETÖ, Saadet Parti, HDP ve aynı zamanda CHP ile sözleşme imzaladılar."

"Bizim buradaki polisimiz, askerimiz, jandarmamız işgalci mi?" diye soran Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben Meclis'te İçişleri Bakanıydım. Bir kadın benim bütçemin tartışıldığı sırada bana, 'sizin bölgedeki askerleriniz, polisleriniz, jandarmalarınız işgalci.' dedi. Ben ağzının payını verdim. Ama ben lafı söyleyene değil kim söyletti ona bakarım. Onları o Meclis'e taşıyan kendileri değil, Kılıçdaroğlu'dur. Lafı söyleten odur. Kılıçdaroğlu, birilerinin talimatıyla bunların hepsini bir araya getirdi. Türkiye'de başka türlü bir tezgah oluşturuluyor. PKK'dan hapis yatanı belediye meclislerine koydular. PKK'dan uyuşturucu ticareti yapanları, PKK'ya haraç toplayanları meclis listelerine koydular. Sadece bölgeyi değil aynı zamanda büyükşehirleri batıyı da karıştıracaklar. Türkiye'de bir kaos fitne tohumu oluşturacaklar. Onlar bir şer sözleşmesinin altına imza attılar."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasının ardından mitinge katılan vatandaşlara karanfil dağıttı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 01:06
  1. Ahlat
  2. Ak Parti
  3. Bitlis
  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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