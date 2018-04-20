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ABD'nin SDG'ye verdiği silah öldürülen PKK'lıdan çıktı!

Terör destekçisi ABD'nin "SDG'ye verdik" dediği silahlardan biri daha Türkiye'deki terör unsurlarında ele geçirildi. Siirt'te öldürülen 7 PKK'lının yanında bulunan NEA 15 CCS adlı silah, çok özel birlikler tarafından operasyonlarda kullanılıyor.

20 Nisan 2018 Cuma 14:19
ABD'nin SDG'ye verdiği silah öldürülen PKK'lıdan çıktı!

Siirt Jandarma Komutanlığı’nın Pervari ilçesinin Yazlıca (Herekol) Dağı’nda terör örgütü PKK’ya yönelik başlattığı hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmatla birlikte Kanadalı silah üreticisi Northern Eastern Arms (NEA) adlı şirket tarafından üretilen otomatik savunma tüfeği ‘NEA15 7.5” PWD-CSS’ ele geçirildi. 

AĞAR: TÜRKİYE'DE BİR İLK

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabında Türkiye'de ilk kez ele geçirilen bir silah hakkında paylaşımlarda bulundu.

Silahın geçtiğimiz günlerde Siirt'te düzenlenen ve 7 PKK'lının ölü ele geçirildiği operasyonda bulunduğunu belirten Ağar, NEA 15 CCS adlı tüfeğin özel operasyon timlerinin kullandığı bir silah olduğunu belirtti.

Ağar'ın açıklaması:

Türkiye’de ilk! “NEA 15 CCS” Bu silah Herekol’da 7 PKK’lının imha edildiği operasyonda çıktı. Silahı ABD-Kanadalı NEA üretiyor. Böldede Irak Özel Kuvvetlerine, Peşmergeye verildi. Ama özellikle SOG’lar kullanıyor. Yani bu bir Special Op Group Unit Weapon. Artık PKK’dan çıkıyor. Hem de Siirt’te...

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 14:19
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