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Türkiye’de Bir İlk Niğde’de Sağlıklı Çocuk Projesi

Sağlık Bakanlığı Niğde İl Sağlık Müdürlüğü ve Niğde Anadolu Futbol Kulübü Niğde’de bir ilki gerçekleştiriyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:49
Türkiye’de Bir İlk Niğde’de Sağlıklı Çocuk Projesi

Sağlık Bakanlığı Niğde İl Sağlık Müdürlüğü ve Niğde Anadolu Futbol Kulübü Niğde’de bir ilki gerçekleştiriyor. Yapılan iş birliği ile kayıtlı çocuk, ergen futbolculara ve ebeveynlerine yönelik sağlıklı beslenme, genel hijyen, ağız diş sağlığı, sağlık okur ve yazarlığı konusunda çocuk ve gençlere eğitim verilecek. Bu büyük projenin tanıtımı dün Niğde İl Kültür Merkezi’nde yapılan sunum toplantısı ile duyuruldu. Yapılan toplantıya Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Milletvekili Selim Güntekin, Niğde Belediye Başkanı Rıfat Özkan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu ve çok sayıda vatandaş programa katılım gösterdi.


Projenin mimarlarından Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, çocukların spor yapmaları için öncelikle annelerin spor yapması gerektiğini vurguladı. Toplumumuzda maalesef yüzde 5’lik bir kısmın spor yaptığını söyleyen Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Türkiye’de bir ilk olan bu projenin sağlıklı nesiller yetiştirmek için büyük önem arz ettiğini söyledi. Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, ayrıca Türkiye’de tek yabancı oyuncu oynatmayan spor kulübünün Niğde Anadolu FK olduğuna değindi. Özkan düzenli yapılan spor faaliyetleri çocukların davranışsal problemleri ve bir çok kötü alışkanlıklarla mücadele sürecinde olumlu katkıda bulunacağını vurguladı. Özkan, spor fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimde büyük rol oyanrak birey ve toplum sağlığında büyük katkı sağladığını belirtti.


Programda konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, bugün çok anlamlı ve güzel vesileyle bir arada olunduğunu, Anadolu Fk güzel projelerini uygulamaya devam ettiğini belirterek konuşmasında; “Futbol okullarıyla başlayan yatırımlar çocuk tribünleriyle devam etti. Bugün de Sağlıklı çocuk projesi başlatılıyor. Gerçekten Niğde Anadolu Fk ilimize büyük bir hareketlilik ve heyecan getirdi” dedi. Vali Şimşek, “Şüphesiz ki; Gençlerimiz çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Gençlerimize yapılan yatırım ise ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır. bu proje de çocuklarımızın sağlıklı nesiller sağlıklı bireyler olarak yetişmesi anlamında çok yerinde bir projedir. Biz biliyoruz ki Onları ne kadar iyi yetiştirebilirsek ne kadar sağlıklı nesiller olarak yetiştirebilirsek, kötü alışkanlıklardan uzak tutup onları spora ne kadar çok yönlendirebilirsek geleceğimiz de o derece sağlıklı ve parlak olacaktır. Bu anlamda Çocukluktan itibaren sağlık üzerine vurgu yapılması ve çocuklarımıza sağlıkla ilgili eğitimler verilmesi bu konuda onların daha bilinçli olmasını sağlayacaktır. Bilindiği üzere toplumu oluşturan bireylerin iyi alışkanlıklar edinmeleri ve toplum içinde sağlıklı ilişkilerin kurulmasında çocukluk döneminde yapılan spor faaliyetlerinin büyük önemi vardır. Çocukluk çağında yapılacak spor faaliyetleri çocukların fiziksel ve sosyal gelişimde büyük rol oynar ve bu faaliyetler hayat boyu spor alışkanlığının kazandırılmasını sağlayarak birey ve toplum sağlığı üzerine önemli katkılarda bulunur. İnanıyorum ki; Sağlık Müdürlüğümüz ve Niğde Anadolu Futbol Okulları iş birliği ile hazırlanan ‘Sağlıklı Çocuk Projesi’ ile çocuklarımız hem sağlıklı bireyler olarak yetişecekler hem de Kötü alışkanlıklardan uzak kalarak birer sporcu olarak hayata başlayacaklardır. Çünkü bu proje ile çocuklarımız, yalnızca sportif faaliyetler üzerine eğitim almayacaklar. Bunun dışında sağlıklı beslenme, genel hijyen ve ağız, diş sağlığı, sağlık okur-yazarlığı konularında teorik eğitimler de verilecek. Ümit ediyorum ki; Türkiye’de ilk kez yapılması planlanan proje, tam manasıyla uygulamaya girer ve çocuklarımız için faydalı olur. Unutmayalım ki sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Ben tekrar projemiz hayırlı olsun diyorum. Bu projede emeği geçen sağlık müdürlüğümüz yöneticilerine ve kulüp başkanımız ile onun ekibine tekrar teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:49
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