Türkiye’de bir ilk! Liseler Arası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması yapıldı

Türkiye’de bir ilk olan imam hatip harici ortaokul ve liseler arası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasının finaliÜmraniye Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti.Gerçekleşen ödül törenine Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra; Ümraniye İlçe Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Ümraniye İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Küçükkapdanve Cemali Ergül, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.Program yarışmacıların Kuran-ı Kerim tilavetlerinin ardından ilahi dinletileriyle devam etti.

Ödül töreninde bir konuşma gerçekleştiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Bugünleri bize gösteren Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Bu memleketin harcı İslam’la karılmıştır. Memleketimiz Müslüman bir ülkedir. Şehitlerimizin mübarek kanlarıyla yoğrulmuştur. 80 yıldan bu zamana kadar memleketimiz değerlerini arama mücadelesi verdi ve çok şükür değerlerine dönmeye devam ediyor” dedi.Gençlere seslenen Başkan Hasan Can,“Bugün gördüğümüz tablo fevkalade anlamlı bir tablodur. Öğrencilerimizin Kur’an tilavetindeki seviyeyi müzakere etmiyorum. Burada müzakere edilmesi gereken şey; düne kadar bu memleketin temel harcını oluşturan değerlerin yasak olduğu bir Türkiye’den özüne dönen, özünü araştıran ve geliştiren bir Türkiye’yi müzakere etmemiz gerekir. Bu yarışmayı düzenlemek takdire şayan bir vakadır. Milli Eğitim Müdürlüğümüzü, okulumuzu ve öğrencilerimizi kutluyorum” dedi. Başkan Hasan Can, “Gençler, dünya ölümlü dünyadır. Dolayısıyla imtihan dünyasındayız. Öldüğümüz zaman amel defteri dediğimiz sevap günah hepsi bitiyor. Fakat Peygamber Efendimiz müjde veriyor. Efendimiz buyuruyor ki; ‘3 kişi öldüğü zaman onun defteri kapanmaz. Onlardan ilki; sadaka-i cariye yapanlar, okul çeşme gibi insanların hayrına eser yapanlar, ikincisi faydalı ilim üreten kişiler, üçüncüsü de kendisine dua eden hayırlı bir evlat bırakan anne ve babaların defteri kapanmaz’ diyor. Sizler de anne ve babanıza sevap bırakmak istiyorsanız, salih evlatlar olmanız gerekir. Gençler Kur’an’ı öğrenin. Çünkü Kur’an hayattır ve insanlara doğru yolu gösterir. Kur’an’daki her ayet, insanlığa ışık tutuyor. Dolayısıyla bu memlekette yaşıyorsak ezan-ı Muhammedi ve Kur’an’la barışık olacağız ve insanlara hayır için çalışacağız. Hangi mesleği seçerseniz seçin, hem mesleğinizi hem de insanlara faydalı olacak işleri yapın” dedi.

Bu vesileyle yarışmaya katılan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu hizmetlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah anne ve babanıza hayırlı birer evlat olmanızı nasip etsin” diyerek konuşmasını bitirdi.

Programın sonunda Başkan Hasan Can yarışmaya katılan tüm öğrencilere hediye takdim etti.