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Türkiye’de bir ilk, DTSO tarafından Kadın Meclisi kuruldu

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından kadınların ekonomik alanda güçlenmesini ve karar mekanizmalarına katılımını desteklemek için Türkiye’de ilk defa kendi bünyesinde Kadın Meclisi kurdu.

19 Şubat 2019 Salı 13:29
Türkiye’de bir ilk, DTSO tarafından Kadın Meclisi kuruldu

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından kadınların ekonomik alanda güçlenmesini ve karar mekanizmalarına katılımını desteklemek için Türkiye’de ilk defa kendi bünyesinde Kadın Meclisi kurdu.


DTSO, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek kadınlara ekonomik alanda yaşadıkları zorluklar ve özgün sorunlarının üstesinden gelecek desteği vermeye, ülkedeki tüm diğer sivil toplum kuruluşlarına örnek olmak üzere aktif, karar alıcı ve yetkili kadın girişimci sayısının artırılması ve kadın üyelerin karar alma mekanizmalarına katılımını teşvik amacıyla kendi bünyesinde Kadın Meclisi kurdu.


DTSO konferans salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında bir araya gelen kurucular kurulu basın mensuplarıyla bir araya gelerek tanıtım yaptı. Tanıtım toplantısında konuşan DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Nevil İl, ülkedeki tüm sivil toplum kuruluşlarına örnek olacaklarını belirterek yeni bir kurumsallaşmaya gidileceğini söyledi. İl, "Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası kadınların ekonomik alanda güçlenmesini ve karar mekanizmalarına katılımını desteklemeyi amaç edinmiştir. DTSO, bu yöndeki çalışmalarının ilk adımı olarak kendi bünyesinde bir Kadın Meclisi kurmaya karar vermiştir. DTSO Kadın Meclisi ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmektedir. Bilindiği üzere, toplumsal cinsiyet eşitliğinin en belirgin dengesizliği ekonomik alanda görülmektedir. Ülkemizde, kadın girişimci sayısı oldukça düşük olduğu gibi, ekonomik alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının karar alma organlarında da kadınlar yok denecek kadar azdır. DTSO, kadınlara ekonomik alanda yaşadıkları zorluklar ve özgün sorunlarının üstesinden gelecek desteği vermeye kararlıdır. Bu amaçla, ülkemizdeki tüm diğer sivil toplum kuruluşlarına örnek olmak üzere aktif, karar alıcı ve yetkili kadın girişimci sayısının artırılması ve kadın üyelerin karar alma mekanizmalarına katılımını teşvik amacıyla kendi bünyesinde bir Kadın Meclisi kurarak yeni bir kurumsallaşmaya gitmektedir" dedi.



5 nisanda seçimler yapılacak


Diğer ülke örneklerini incelediklerinde, genellikle kadınların erkeklerin hakim olduğu sivil toplum kuruluşlarına paralel, sadece kadınların üye olduğu ticaret ve sanayi odaları kurduğunu gördüklerini aktaranİl, DTSO ise kadın-erkek eşitlikçi bir bakış açısından hareketle, kadınların kendi bünyesinde güçlenmesini ve yönetim organlarında kadın-erkek birlikte çalışmayı hedeflediğini dile getirdi. İl, "DTSO bünyesinde kadın girişimcilerin ve kadın sivil toplum örgütlerinin işbirliğinde hazırlanan Kadın Meclisi taslak tüzüğü 18 Ekim 2018 tarihinde DTSO Meclisi tarafından onaylanmıştır. Kadın Meclisi DTSO’ya kayıtlı aktif kadın üyelerin katılımı ile 5 Nisan 2019 tarihinde yapılacak seçimle belirlenecektir. Bu seçimde 48 kişilik Kadın Meclisi ve sonrasında meclisin kendi içinden 7 kişilik bir yürütme kurulu seçilecektir. Ayrıca DTSO bünyesinde kadınların katılımı ile bir Yüksek İstişare Kurulu oluşturulması hedeflenmektedir. 5 nisan tarihinde yapılacak seçimlere seçmen olarak katılacak kadın üyelerin listesi 25 Şubat’tan itibaren Odamızdan temin edilebilir. Kadın Meclis üyeliğine aday olmak isteyen kadın üyeler ise 25 Mart 2019 tarihine kadar odamıza başvurabilirler. Kadın Meclisi seçim sürecini DTSO organlarında yer alan ve meclis tüzük çalışmalarını da yürüten kurucular kurulu organize edecektir. Kurucular kurulu, seçim döneminde aday olmak isteyen kadınların desteklenmesi, Kadın Meclisi’nin tanıtımı ve seçimlerin şeffaf, tarafsız ve kadınların aktif katılımı ile yürütülmesini sağlayacaktır" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:29
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