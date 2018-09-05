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Ekonomide yeni hamle! Blockchain projesi hayata geçti

Finans kurumları arasındaki iş akışlarında kullanılan 'Blockchain' teknolojisi, Türkiye'de Borsa İstanbul tarafından hayata geçirildi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 10:35
Ekonomide yeni hamle! Blockchain projesi hayata geçti

Türkiye'de finans kurumları arasındaki iş akışlarında kullanılan ilk Blockchain projesi Borsa İstanbul tarafından hayata geçirildi.

Borsa İstanbul'un internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, Blockchain teknolojisi kapsamında dünyada birçok farklı senaryo üzerinde çalışılırken, Türkiye'de finans kurumları arasındaki iş akışlarında kullanılan ilk Blockchain projesi Borsa İstanbul tarafından hayata geçirildi.

OLASI HATALARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Borsa İstanbul bilişim teknolojileri ekibince hazırlanan söz konusu Blockchain projesiyle Borsa İstanbul, Takas İstanbul ve Merkezi Kayıt İstanbul'un elektronik başvuruya ait müşteri veri tabanında yer alan bilgiler senkronize hale getirildi. Know Your Customer (KYC) konsepti ile hazırlanan projede, belirtilen veri tabanına yeni müşteri bilgisi eklenmesi, mevcut bilgilerin değiştirilmesi ve doküman yönetimi Blockchain ağı üzerinden gerçekleştirilecek. Böylece veri tabanına bilgi girişindeki olası hataların önüne geçilerek hızlı, güvenilir ve şeffaf bir platformun oluşması sağlandı.

Güvenlik altyapısı olarak Blockchain zinciri kullanılan uygulamanın teknik altyapısı, yüksek sayıda işlem gerçekleştirebiliyor ve gerektiğinde diğer projelerde de kullanılabilecek.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 10:35
  1. Blockchain
  2. Borsa İstanbul
  3. Takas İstanbul
  4. Merkezi Kayıt İstanbul
  5. Know Your Customer (KYC)

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