Gaziantep nefes alıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte yeşil alanı arttırmak amacıyla yeşil seferberlik ilan etti, çarpık kentleşme sonucunda kentin grileştirilen çehresini, yeşille buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçe Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, 2014-2018 yıllarında yaklaşık 3 milyon 500 bin metrekare alanı yeşille bezedi, kentin nefes almasını sağladı, yeşil projelerle göz doldurdu.

Kitap kafe ve meydan yapıldı

Şehrin göbeğindeki Alışveriş Merkezi’ni (AVM) yıkarak onun yerine meydan ve meydan içerisine kitap kafe kuran tek belediye olma özelliğini taşıyan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, eğitime katkı sunmak için 2014-2018 yıllarında 3 kütüphane ve 3 kitap kafeyi hizmete aldı. Gençlere yönelik koruyucu, önleyici, kültürel ve sosyal projelerle geniş alanlar açan Büyükşehir, Alışveriş Merkezi yıkıp onun yerine 160 araç kapasiteli çift katlı otopark üzerine kitap kafe yaptı. 100’üncü Yıl Parkı içerisine Türkiye’nin ilk uygulamalı çocuk kütüphanesi niteliğini taşıyan Gaziantep Çocuk Kütüphanesini hizmete açan Büyükşehir, yaptığı yeni parkların içerisine, kitap kafeler kurdu. Çınarlı Meydanı, Kavaklık Parkı ve Düztepe Çamlık Parkı içerisindeki kitap kafeler, eğitim camiasının hizmetine sunuldu. Büyükşehir, Gaziantep Üniversitesi’ne “Kültür Merkezi” açtı, kültür merkezleriyle de öğrencilere destek oldu.

202 Futbol sahası büyüklüğünde park yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 4 yılda 202 futbol sahası büyüklüğünde park yaptı, yürütülen park çalışmalarıyla adeta kenti, yeşile boyadı. Karkamış-Nizip Taşkın Ovası Sulak Alanında hayata geçirilecek olan Ekolojik Proje ise, Büyükşehir’in en prestijli projesi olacak. 2014-2018 yıllarında yaklaşık 3 milyon metrekare alanda, 114 bin fidan toprakla buluşturuldu. 2019 yılı sonuna kadar, 1 milyon metrekareye 126 bin fidan dikilecek. Böylece 2019 yılı sonunda yaklaşık 4 milyon metrekareye 240 bin adet fidan dikilmiş olacak.

Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi

Yeşil alanların artmasına ilişkin çalışmalarla göze batan Büyükşehir Belediyesi, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’ni hizmete aldı. Bahçenin içerisinde, çocuk kütüphanesi, yarı olimpik yüzme havuzu, paten ve kaykay kullanan gençler için skate park, kafeteryalar, mescit, tuvaletler, soyunma ve hakem odası yer aldı. Profesyonel futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası ve tenis kordu yapılan alan, koşu ve bisiklet parkuruyla sınırlandı. Çocuklara trafik eğitimi verilecek alanda, çeşitli oyun grupları konuşlandırıldı.

Fıstık park

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü’nün yerini Fıstık Park’a dönüştürdü. “Fıstık Park Projesi”ni hayata geçiren Büyükşehir, Gaziantep’in simgesi olan fıstık ağaçlarını halka açtı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Fidanlık Mahallesi’nde yer alan 146 bin 865 metrekare alandaki Fıstık Araştırma arazisinin 55 bin metrekarelik birinci etap kısmında “Fıstık Park” yapıldı. Birinci etabın 30 bin metrekaresinde Fıstık Araştırma Enstitüsünün araştırma ve geliştirme çalışmaları yaptığı fıstık, badem gibi meyve ağacı ve 25 bin metrekarelik kısmında Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yapılan park, meydan ve sosyal donatı alanları yer aldı. 17 metre yüksekliğinde fıstık tanesi formunda sergi salonu, doğal çim çatılı kafe binası, ofis binası, kır kafesi, ıslak hacim ve güvenlik binası, su deposu, fidan aşı depoları, giriş tagı, su kuyusu sundurması, Fıstık Araştırma Enstitüsü kullanımına bırakılacak 2 adet depo binaları bulundu. Fıstık Parkı’nda Dünya’nın ilk ve tek Fıstık Müzesi yapıldı. Fıstığın yaş, kuru, kabuklu, kabuksuz olmak üzere birçok çeşidiyle fıstıktan elde edilen ürünlerin sergilendiği müzede,fıstığın tarihçesi anlatıldı.

Gaziantep millet bahçesi

Yıkılan Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu’nun alanı 100’üncü Yıl Parkı ve Alleben Deresi’nin devamlılığını sağlayacak. Türk bahçelerine referans veren, aynı zamanda Gaziantep iklim, coğrafya ve kültürüne uygun Millet Bahçesi Projesi tasarlanacak. 130 bin 158 metrekare alana sahip olacak projenin, 78 bin 960 metrekaresine inşaat alanı kurulacak. 23 bin 136 metrekare oturum alanı olan projede, 66 bin 130 metrekareye yeşil alanla renklenecek. Projede yüzde 17 yapılar, yüzde 51 yeşil alanıyla yüzde 32 meydan, avlu ve sirkülasyona yer verilecek.

Medeniyet şehri projesi

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan dünyanın en büyük bahçesi New York Central Park’tan daha büyük olacak “Medeniyet Şehri Projesi” hayata geçirilecek. Projeyle 4 milyon metrekare alan yeşille buluşturulacak. 31 Martta yeniden seçilmesi halinde hayata geçireceği projeler arasında Medeniyet Şehri Projesi’ne ayrı bir önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanına Medeniyet Şehri Projesi’ni anlattığını kaydederek, Erdoğan’ın projeyi çok beğendiğini, kendisine “tam benim istediğim gibi, kimlikli şehir” dediğini hatırlattı.

Şahin, “Amerika Birleşik Devletleri’nde, 3,5 milyon metrekare alanda kurulmuş New York Central Park’tan daha büyük olacak ‘Medeniyet Şehri’ yapacağız. Milli Savunma Bakanlığı’ndan Tugay’ın bulunduğu alanı alacağız, Tugay’ı kaldıracağız, 4 milyon metrekare yeşil alanıyla aileler çocuklarıyla istifade edecek. Gaziantep’in çehresini oluşturan bu topraklara özgü kıymık taşından oluşan evleri, dükkanları olan güzel bir şehir kurulacak. Medeniyet Şehri’nde, hanlarıyla, bahçeleriyle, merkezleriyle Osmanlı’nın zarafeti, Selçuklunun sadeliği, Cumhuriyet döneminin güzelliği hayat bulacak. Antep evlerinin ortasında hayatları, sokaklarda çeşmeleri ve cumba evler vardı. Gazianteplilerin çocukluğunu geçirdiği sokaklar, şimdi buraya Gaziantep Medeniyet Şehri’nde yaşayacak” dedi.

8 Mahalleye millet kıraathanesi kuruldu

2014-2018 yıllarında yürüttüğü yeşil alan çalışmalarıyla dikkati çeken Büyükşehir Belediyesi, 8 mahalleye Millet Kıraathanesi kurdu. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Her ilde, kitaplarla döşeli içerisinde kahvesi, keki olacak Millet Kıraathaneleri kuracağız. Gençlerimiz, yaşlılarımız buraya gelecek, hem kitabını okuyacak, hem kekini, çayını ve kahvesini ücretsiz alacak" sözleriyle gündeme gelen Millet Kıraathanesi Projesi’ne sahip çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatı doğrultusunda 8 mahallede Millet Kıraathanesi’ni hizmete aldı.

Buna göre, Şehitkamil ilçesine bağlı Burak Mahallesi’ne, Belkıs Mahallesi’ne, 8 Şubat Mahallesi’ne, İncilikaya Mahallesi’ne, Şahinbey ilçesinde Güneş Mahallesi’ne, Ocaklar Mahallesi’ne, Türkmenler Mahallesi’ne ve Nizip ilçesine Millet Kıraathanesi açıldı. Geniş kitap envanteriyle vatandaşlara hizmet vermeye başlayan millet kıraathaneleri sıcak içecek ve kek servisiyle çekim merkezi oldu.