Türkiye’de aşılama sayısı ne kadar oldu? Aşı kaç kez uygulanacak?
Geçtiğimiz hafta aşı çalışmalarına başlanarak öncelikli olarak sağlık çalışanlarına aşı yapıldı. Şimdiye kadar Türkiye’de kaç kişi aşı oldu? Merak edilen sorunun cevabı haberimizde…
Aşı uygulamasına başlandığı tarihten beri aşı olanların sayısını öğrenmek isteyenler için Sağlık Bakanlığı tarafından sayaç oluşturuldu.
Ülkemizde öncelikli olarak sağlık çalışanlarına aşı vurulmaya başlandı. Dünya’da toplam 49 ülkede aşı çalışması yapılırken şuan toplamda 38 milyona yakın kişi aşı yaptırdı.
Türkiye’de ise toplam aşı yaptıran kişi sayısı 742.000’i buldu. Anlık aşı takibini Sağlık Bakanlığı tarafından erişime açılan covid19asi.saglik.gov.tr adresinden gerçekleştirebilirsiniz.
Aşı kaç kez uygulanacak?
18 yaş ve üzerindeki kişilere 1 ay ara ile toplam 2 doz aşı yapılması planlandı. 18 yaş altındakilere ise aşı uygulanmyacaktır.