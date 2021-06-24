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Türkiye'de aşıda uygulanan birinci doz 30 milyonu aştı
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Korona Virüs Türkiye'de aşıda uygulanan birinci doz 30 milyonu aştı
Korona Virüs

Türkiye'de aşıda uygulanan birinci doz 30 milyonu aştı

Türkiye'de koronavirüs aşısının birinci dozu uygulanan kişi sayısı 30 milyonu aştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 08:47:00 - 2021-06-24 09:02:47
Türkiye'de aşıda uygulanan birinci doz 30 milyonu aştı

Türkiye'de, koronavirüs salgınının ülke gündeminden çıkarılması için aşılama kampanyası tüm hızıyla sürdürülüyor.

Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda yer alan verilere göre, saat 08.43 itibarıyla toplam yapılan aşı sayısı 44 milyon 658 bin 745 oldu.

Uygulanan doz sayıları

Birinci doz uygulanan kişi sayısı 30 milyonu geçti. 30 milyon 3 bin 911 kişiye ilk doz uygulandı.

Bu sayı, ikinci doz için 14 milyon 654 bin 834 olarak kaydedildi.

En fazla aşılama İstanbul'da

En fazla aşı yapılan şehir, 8 milyon 174 bin 427 ile İstanbul olurken, Ankara'da 3 milyon 721 bin 863, İzmir'de 3 milyon 4 bin 392 doz uygulandı.

Toplam uygulanan doz sayısı Antalya'da 1 milyon 507 bin 402, Konya'da 1 milyon 79 bin 432 oldu.

 

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