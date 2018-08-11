"Türkiye'de Almanca ikinci yabancı dil olsun" önerisi

Türkiye'de atama bekleyen Almanca öğretmenleri Twitter'da #AlmancaOrtaokula etiketi ile kampanya başlattı."Almanca öğretmenleri, branşına sahip çık!" sloganıyla yapılan paylaşımlarda Almanca'nın ortaokuldan itibaren zorunlu ikinci yabancı dil olması talep edildi.

KONTENJANLAR ARTSIN İSTEĞİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a seslenen öğretmenler, kontenjanlarının da arttırılmasını istedi. "Almanca Öğretmenleri" hesabından yapılan paylaşımda Almanca öğretmenliği kontenjanının yetersizliğine dikkat çekildi.

ALMANCA ÖĞRETMENLERİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI

