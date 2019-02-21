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"Türkiye'de Akdeniz iklimi artık ılık ve kurak"

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu:- "Ülkemizde Akdeniz iklimi yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı oluyordu. Akdeniz iklimini anlatırken tekerleme olarak kullandığımız bu anlatım bozuldu. Artık Akdeniz iklimi kışları ılık ve kurak oluyor. Kış kuraklığı çok tehlikeli"- "Avrupa Birliği'nin en korktuğu şey ise yağışların azaldığı bölgelerden Güney Avrupa'ya kitlesel göç olması"- "İstanbul'a kar yağmıyor değil yağıyor ancak inesiye kadar ısı nedeniyle eriyerek yağmura dönüşüyor. Eğer İstanbul biraz daha ısınırsa yağmur inmeden havada buharlaşacak"

21 Şubat 2019 Perşembe 19:50
"Türkiye'de Akdeniz iklimi artık ılık ve kurak"

KÜTAHYA (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Ülkemizde Akdeniz iklimi yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı oluyordu. Akdeniz iklimini anlatırken tekerleme olarak kullandığımız bu anlatım bozuldu. Artık Akdeniz iklimi kışları ılık ve kurak oluyor. Kış kuraklığı çok tehlikeli." dedi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesindeki (KSBÜ) "Küresel İklim Değişikliğinin İnsan ve Toplum Sağlığı Üzerindeki Etkisi" konulu konferansa katılan Kadıoğlu, insanların yaşam biçimlerine aynı şekilde devam ederlerse 2100 yılına kadar dünyada 7 derece sıcaklık artışı beklendiğini ifade etti.

İnsanların iklime verdiği zararları azaltacak önlemlerin mutlaka alınması ve başta sera gazlarının azaltılması yönünde çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Kadıoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim problemimiz, sıcaklığımız artarken yağışımız azalıyor. Küresel ısınma var ama küresel yağış diye bir şey yok. Çünkü yağış küresel olarak değişmiyor. Bazı yerlerde azalıyor, bazı yerlerde artıyor. Biz de azalan yerdeyiz. Yağışların azaldığı en önemli bölgelerin başında özellikle Afrika'nın kuzeyi geliyor. Avrupa Birliği'nin en korktuğu şey ise yağışların azaldığı bölgelerden Güney Avrupa'ya kitlesel göç olması. Avrupa'da iklim değişikliği ulusal bir güvenlik problemi olarak görülüyor."

- "Akdeniz iklimi artık kışın ılık ve yağışlı değil"

Akdeniz ikliminde önemli değişikler yaşandığına dikkati çeken Kadıoğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizde Akdeniz iklimi yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı oluyordu. Akdeniz iklimini anlatırken tekerleme olarak kullandığımız bu anlatım bozuldu. Artık Akdeniz iklimi kışları ılık ve kurak oluyor. Kış kuraklığı çok tehlikeli. Kışın yağması gereken yağış olmuyor, bu yağış, yağmaması gereken yaz aylarında oluyor. Yani Türkiye'de yağış rejimi değişiyor. Bu da tarımı olumsuz yönde etkiliyor. Kışın Akdeniz bölgesinde yüzde 50'ye yakın bir yağış azalması var."

- "Türkiye'de kar yağışında önemli oranda azalma var"

Kadıoğlu, kar yağışının çok önemli olduğuna değinerek, "Ülkemizde kar yağışında da önemli oranda azalma var. Kar kuraklığı ise yağmurdan farklı bir şey, dağlara kar yağdığında milyonlarca metreküp suyun depolanması anlamına geliyor. Kar aynı zamanda toprağın içindeki bakterileri, bitki köklerini koruyor. En önemlisi yer altı suyunu besliyor. Ama yağmur öyle değil, akıp gidiyor." diye konuştu.

Kadıoğlu, yağış miktarından daha çok yağış şeklinin önemli olduğunu vurguladı.

İstanbul'a kar yağmamasının nedenini kentteki ısının yüksek olmasına bağlayan Kadıoğlu, "Bütün yağışlar bulutlardan kar olarak başlar, aşağıya doğru inerken şekil değiştirir. İstanbul'a kar yağmıyor değil yağıyor ancak inesiye kadar ısı nedeniyle eriyerek yağmura dönüşüyor. Eğer İstanbul biraz daha ısınırsa yağmur inmeden havada buharlaşacak." ifadelerini kullandı.

Konferansın ardından KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Kadıoğlu'na çinili vazo hediye etti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 19:50
  1. Kütahya
  2. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu

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