  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya 'IBAN no' paylaştı! Merkel'den bağış çağrısı: Yapılabilecek en iyi şey para yardımı

Babasının geçtiği sırada patlattılar! Afganistan'da bombalı saldırı

Yine Çin: Bu da 'maymun' virüsü! İlk ölüm gerçekleşti

18 Temmuz vaka sayısı açıklandı

Asıl dertleri belli oldu: Boğaziçi Üniversitesi'nde kadrolaşma skandalı! Ailecek profesör olmuşlar

Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte bir haftada yapılan aşı sayısı

Aşı firmasına ait krem ve bebek pudrası ürünlerinde kanserojen madde çıktı! Türkiye için açıklama geldi

Yalanınız batsın! İşte muhalif medya kendi yalanını böyle çürüttü

Yarın sabah namazı sonrası başlayacak "Teşrik Tekbirleri"ni unutmayın

Büyükşen cinayeti çözüldü! Büşra'dan ilk açıklama: Hakkımı helal etmiyorum
Mantardan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Kurban etinin mevlit veya düğün yemeği yapılması caiz midir?
Sivas Davası mağdurlarından "Ahmet Dede" vefat etti
Filistin’den İsrail açıklaması: Tehlikeli dini çatışmaya sürüklüyor
Korona Virüs Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti
Korona Virüs

Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 233 bin 946 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 08:14:00 -
Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 233 bin 946 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 835 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,74, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 33,38 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 473 bin 508 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 38 milyon 942 bin 491'i birinci doz, 20 milyon 719 bin 853'ü ikinci doz, 3 milyon 628 bin 139'u üçüncü doz olmak üzere 63 milyon 290 bin 483'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.

 "Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder"

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı. Tedbirlere taviz vermeden uyalım. Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay