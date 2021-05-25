  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
PKK'nın nefesi kesiliyor! Son aşamaya gelindi
Yerli 5G ürünlerinde perde kalkıyor!
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
Cristiano Ronaldo'dan ayrılık gibi mesaj
Korona Virüs Türkiye'de 7 bin 523 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 178 kişi yaşamını yitirdi
Korona Virüs

Türkiye'de 7 bin 523 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 178 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 655 yeni tip koronavirüs testi yapıldı, 7 bin 523 kişinin testi pozitif çıktı, 178 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1745 oldu, iyileşen sayısı 5 milyon 34 bin 316'ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 07:12:00 -
Türkiye'de 7 bin 523 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 178 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 655 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı. 7 bin 523 kişinin testi pozitif çıktı, 178 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 702 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1745 oldu, 10 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 34 bin 316'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 52 milyon 594 bin 333'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 194 bin 10, vefat sayısı 46 bin 446 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hadsizlik sonrası Akşener'den geri vites
Gündem

Hadsizlik sonrası Akşener'den geri vites

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzeterek haddini aşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, g..
Taliban'ın yeni hedefi nedir?
Dünya

Taliban'ın yeni hedefi nedir?

Taliban'ın son dönemdeki askeri hamlelerinde, başkent Kabil'e yönelik kuşatma uygulama stratejisini merkeze aldığı göze çarpıyor. ..
Türkiye'deki bu cadde Çin'in korkulu rüyası
Ekonomi

Türkiye'deki bu cadde Çin'in korkulu rüyası

Ayakkabı ve terlik sektörünün kalbinin attığı yer olan Gaziantep'teki Nizip Caddesi günlük 2 milyon çift üretimi ve 45 ülkeye ihracatıyla dü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay