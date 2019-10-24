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Türkiye'de 60 mağazası olan firmaya operasyon düzenlendi! 10 gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda Türkiye genelinde yaklaşık 60 mağazası bulunan optik firmasının yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

24 Ekim 2019 Perşembe 15:13
Türkiye'de 60 mağazası olan firmaya operasyon düzenlendi! 10 gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla İzmir merkezli toplam 3 ilde büyük bir operasyonun düğmesine bastı. Türkiye genelinde yaklaşık 60 mağazası bulunan bir optik firmasının, kaçak yollar ile yurt dışından getirdikleri çeşitli marka ve modellerde; güneş gözlüğü, optik cam, optik çerçeve, lens, solüsyon vb tıbbi cihazlara sahte barkod/karekod düzenlediği tespit edildi. Söz konusu optik cam ve optik çerçeveleri Sağlık Bakanlığına bağlı ÜTS ve TİTUB isimli sistemde farklı marka ve model adı altında kayıt altına alan kişiler, iddialara göre bu ürünleri yasal hale getirdi. Detaylı soruşturmada yine kişilerin, çeşitli marka ve modellerdeki optik cam, optik çerçeve ve sahte güneş gözlüklerini mağazalarında müşterilere satışa sunarak müşterilerin mağduriyetine neden oldukları tespit edildi. Harekete geçen emniyet, M.P., D.P., A.H.D., M.Ü., S.Ö., S.K., H.Z., M.P, Ö.A., Y.K.S. isimli şahıslara eş zamanlı baskın düzenledi. Çeşitli suçlamalar kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında ünlü iş adamı M.P.'nin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen sahte ürünlerin değeri 7 milyon 614 bin 177 tl

İHA'nın haberine göre operasyonda, sahte olduğu tespit edilen ve gümrüklenmiş değeri 7 milyon 614 bin 177 TL olan çeşitli marka ve modellerde 35 bin 78 adet güneş gözlüğü, 38 bin 50 adet gözlük kılıfı, 170 bin 30 adet optik cam, 19 bin 150 adet optik çerçeve, 32 bin 633 adet renkli gözlük camı, 931 adet klips ve renkli gözlük camı, 3 bin 599 adet lens ve solüsyon, 10 bin 532 adet karton gözlük kutusu, 19 bin 600 adet gözlük temizleme bezi, müşterilere çok sayıda satışı yapılmış sözde garanti kapsamında olan ve iade edilen hasarlı sahte güneş gözlüğü, 1 adet barkod yazıcısı, bu yazıcıya ait çok sayıda aparatlar ve kartuşlar ele geçirildi.

Öte yandan, haklarında nitelikli dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik suçları kapsamında gözaltına 10 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 15:13
  1. İzmir
  2. mağaza
  3. izmir
  4. operasyon

YORUM YAZ

  • vatandaşvatandaş12 sa önce
    Niye ismini yazmıyorsunuz hem haber yapıyorsunuz hemde vatandaş öğrenmesin diye kırk takla atıyorsunuz
  • Berkin Berkin 14 sa önce
    Markayıda soyleyinde lens ve solüsyon sahte mi bilelim
  • İBRAHİMİBRAHİM15 sa önce
    Lütfen adını yazı ki bilelim
  • hay bin gunduzhay bin gunduz16 sa önce
    yarın kefaleti öder çıkarlar, ne kadar kazık attılarsa o kadar kefalet isteyeceksin
  • hercaihercai17 sa önce
    Tum magazalarini kapatin! Millete kazik atanlar affedilmemeli!Cezalari agir olsun ve ayni kisiler bir daha ticarete kesinlikle sokulmasin.
  • sukrusukru17 sa önce
    Şu firmanın adıní yazsanızda millet bundan sonra kazıklanmasa olmazmı.

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