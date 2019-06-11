Türkiye’de 40 bin kişiMS hastası

Medicana International Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Rıdvan Alaca, “Çoğunlukla 20-40 yaş arasında ortaya çıkıyor. Dünyada yaklaşık 3 milyon ülkemizde ise 40 bin MS hastası var” dedi.

Medicana International Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Rıdvan Alaca, Multipl skleroz (MS) hastalığıyla ilgili bilgi verdi.

MS hastalığının, santral sinir sisteminde beyin, beyincik ve omuriliği tutabilen, nedeni tam olarak bilinmeyen ve bağışıklık sistemi ile ilgili bir hastalık olduğunu belirten Alaca, “Bilinmeyen bir nedenle sinir lifleri ve beyindeki iletimi hızlandıran miyelin kılıfa karşı yıkımla seyreden bir savaş söz konusudur.Çoğunlukla 20-40 yaş arasında ortaya çıkıyor. Dünyada yaklaşık 3 milyon ülkemizde ise 40 bin MS hastası var” diye konuştu.

İlk ataklar 20 ile 40 yaşları arasında başlıyor

Alaca, genç yaş grubunda en sık görülen nörolojik hastalıklardan birisi olan MS’de hastaların büyük bölümünün ilk ataklarını 20 ile 40 yaşları arasında geçirdiğini ve nadiren çocukluk veya ileri yaş gruplarında da ortaya çıktığını açıkladı.

Bu hastalığın kadınları 2 kat daha fazla etkilediğinin altını çizen Dr. Alaca, aşırı yorgunluk ve stresin hastalığı tetiklediğini vurgulayarak, “Ataklı veya ilerleyici tipleri vardır. Tedavisinde günümüzde birçok ilaç seçeneği bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

MS’de egzersizin yararları

MS’de egzersizin yararlarının sayısız çalışmada gösterilmiş olduğunu Alaca, “MS’derehabilitasyonun amacı fonksiyonları korumak ve geliştirmektir. Sağlıklı veya MS’li kişilerde hareket azlığı koroner kalp hastalığı ile ilişkili birçok risk faktörünü artırmayla sonuçlanabilir.Ek olarak, kas zayıflığı, azalmış kemik yoğunluğu ile artmış kırık riski, sığ ve yetersiz solunuma yol açabilmektedir. Bu genel sağlık problemlerinin yanında MS’e özgü bir çok sorunu da fizik tedavi ve rehabilitasyon ile düzeltilebilmektedir. Tanı konmasını müteakip rehabilitasyon hekimi sağlığın ve genel durumun iyileştirilmesi, halsizliğin azaltılması ve hastayı en iyi fonksiyona getirmede yardım etmek için eğitim ve yöntemler geliştirir” ifadelerini kullandı.

Alaca, hastalık semptomları günlük aktiviteleri etkilemeye başladığında, rehabilitasyon ekibinin bu problemlere yönelik planlamalar yaptığını ifade ederek, “ Bu problemler mobilite, denge, giyinme-soyunma, kişisel bakım, araç kullanma, ev ve iş yerindeki fonksiyonlar, boş zaman aktivitelerine katılım ile ilgili olabilir. Ayrıca, konuşma ve yutma güçlükleri ve düşünme ve hafıza problemleri de rehabilitasyon ekibi tarafından değerlendirilir ve tedavi edilir.” açıklamasında bulundu.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinde MS ile mücadele teknikleri

Fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinde MS ile mücadele tekniklerini anlatan Alaca; yürüme, güçlendirme, denge, postür, yorgunluk ve ağrı ile mücadele teknikleri uygulandığı bilgisini vererek, “Bunlarla ilgili bir egzersiz programının yanında mobiliteye yardımcı baston, yürüteç, tekerlekli sandalye ve diğer yardımcı cihazların kullanımını içerir. Amaç güvenliği sağlamak, optimum fonksiyona ulaşmak ve bunu korumak ve genel durum bozukluğu, hareket eksikliğine bağlı kas zayıflığı ve istemsiz kasılmalara bağlı eklem sertleşmeleri gibi istenmeyen komplikasyonları engellemektir. Ayrıca pelvik taban egzersizleri ile üriner sistem problemlerine de yardımcı olunabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken sıcak bir ortamda egzersiz yapılmaması ve aşırı yorgunluğa neden olmayacak şekilde egzersizlerin planlanmasıdır. İş uğraşı tedavisi ile kişisel bakım, boş zaman aktiviteleri ve çalışma hayatındaki bağımsızlık, üretkenlik ve güvenlik artırılır. Konuşma ve bilişsel terapi düşünme, sorgulama ve hafıza ile ilgili sorunlara yardımcı olur. Konuşma ve yutma sorunlarının değerlendirilmesi ve tedavisi rehabilitasyon ekibince yapılır” ifadelerini kaydetti.