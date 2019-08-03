Türkiye'de 3D Printer teknolojisi

Bedirhan Doğru

3D printer ülkemize yaklaşık olarak 20 yıl önce girdi ve şu anda vazgeçilmezler arasında olabilecek düzeyde okullarda evlerde iş yerlerinde yaygın olarak kullanılan 3D printer bu işle uğraşan topluma hem hayal dünyasını hem hayal kurmayı öğretti bunun yanı sıra öğrenciler kendi 3D printer’larını üreterek yapabilmeyi yazılımı mekaniği öğrenmeye başladı.

Peki nedir bu 3D printer?

3D printer katmanlı üretim anlamına gelen (Additive Manfacturing) olarak kabul edilen 3D printer teknolojisi bilgisayar ortamında tasarlanan nesnelerin flament yardımıyla prototiplenmesini sağlayan cihazlardır.

3D printer yöntemleri.

3D printer’lar birçok farklı teknolojileri kullanarak üretim yapabilmektedir. Günümüzde en popüler yöntem FDM (Fused Deposition Modelling) yada birleştirmeli yığma teknolojisidir. Bu yöntemde ısı ile şekillendirilebilen termoplastik polimer malzemeler (PLA, ABS) kullanılmaktadır. Plastik malzemeler grubunda en yüksek malzeme mukavemetine bu teknoloji ile ulaşılmaktadır. FDM teknolojisinde sarkıt tipi havada asılı duran yapıların üretilmesi oldukça sıkıntılı olabilmektedir. Yapının açısı nedeni ile herhangi bir destek malzemesi kullanılmasına gerek olmasa da en alt katmanda malzemenin az olması nedeni ile, üzerine yığılan diğer katmanları taşıyamaması ve çarpılması söz konusudur.

3D Printer teknolojilerinin tamamı katmanları üst üste yığma prensibi ile çalışır. Ancak katmanları nasıl oluşturdukları oldukça farklılaşabilmektedir. Katman yığma teknikleri günümüzde geçerli olan bir çok farklı teknolojiden faydalanabilmektedir. Örneğin lazerler, elektron ışın kaynakları, UV kürleme vb.

3D printer ile ne yapabiliriz?

Medikal Alan (Protez vb.): Medikal alanda 3D yazıcılar kendilerini daha çok uzuv protezleri olarak duyurdular. Araştırmacılar yalnızca protezlerle yetinmediler tabi…

3D yazıcılarla hastalara özel anatomi modelleri de üretilmeye başlandı. Hollanda’da 23 yaşında bir gencin kafatasının 3D baskıyla değiştirildiğini ve olumlu geri dönüş olduğunu pek çok kaynaktan okuyabilirsiniz dilerseniz. Bunun başka örnekleri için uzaklara gitmeye de gerek yok benzer şekilde Samsun’da da kafatası eksik olan bir hastaya 3D yazıcı yardımıyla titanyum parça takıldı. 3D yazıcılar bizi ilerde çok daha şaşırtacak gibi…

Giyilebilir Teknoloji ve Tekstil: 3D yazıcılar giyilebilir teknoloji ve tekstil sektöründe de oldukça revaçta. Hatta pek çok spor giyim markasının da gözdesi olma yolunda. Ünlü spor markaları, spor ayakkabılarının tabanlarını ve çeşitli bölgelerini 3D yazıcılarda yapmaktadır.

Ev Yapımı: Yanlış okumuyorsunuz. 3D yazıcılarla artık ev yapmak da mümkün! Ülkemizde örneği olmasa da Çin’de WinSun adlı şirket 3D yazıcı ile tanesi 5.000$ değerinde günde tam 10 adet ev yapmaktadır.

Çikolata: Evet evet doğru okudunuz… çikolataları üretebilmek için tek yapmanız gereken bu işe özel olarak tasarlanan 3D yazıcılara sahip olmak. Bu çikolatalar için tek sınır hayal gücünüz!

Hediyelik Eşya: 3D yazıcılar ile kendi minyatürünüzden aklınıza gelebilecek biblo, anahtarlık gibi hediyelik eşya olarak aklınıza gelen ne varsa hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz?

Uzay Araştırmaları: Uzay görevlerinde astronotların kullanabilcekleri materyalleri özel bir 3D yazıcıyla elde edilebilir.

Ev Dekorasyonu: Şimdi sadece hayal etmenizi istiyorum. Eviniz için şık ve benzersiz tasarımlar yapmak istiyorsunuz çünkü birbirinin aynısı olan modellerden sıkıldınız… Evinizde bir 3D yazıcı olsa ve kendi tasarımlarınızı buradan elde etseniz nasıl olur?

3D printer fiyatları nasıl?

3D yazıcılar evlerimize girmeye başladığından beri fiyatları bir hayli düşmekte ve teknolojinin gelişmesiyle düşmeye de devam edecektir. Düşmekte dediğime bakmayın, ev tipi olup da çok pahalı diyebileceğimiz 3D yazıcılar da mevcut.

Bir yazıcıya değer biçerken üründeki parça ve baskı kalitesi, kullanım pratikliği, baskı hızı gibi özellikler ayrıştırıcı oluyor. Günümüzde ev tipi bir 3D yazıcı almak istediğinizde fiyatlar 2.000 ile 35.000 arasında değişiyor.