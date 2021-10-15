  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Türkiye'de 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti
Korona Virüs

Türkiye'de 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 09:06:00 -
Türkiye'de 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 461 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,60, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,18 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 113 milyon 418 bin 257'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 234 bin 957 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım." ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Honda'dan sonra bir dünya devi daha Türkiye'den çekiliyor
Ekonomi

Honda'dan sonra bir dünya devi daha Türkiye'den çekiliyor

Gebze'deki fabrikasını kapatan otomotiv devi Honda'dan sonra bir dev firma daha Türkiye'den çekilme kararı aldı. 28 milyar euroluk cirosu ve..
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık halkı sokaklara döktü! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık halkı sokaklara döktü! Ölü ve yaralılar var

Hindular Durga Puja festivalini kutlarken Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Bangladeş'te halk sokağa dökül..
CHP'lilerden Yeni Akit yazarı Mustafa Armağan'a çirkin saldırı! Ortalığı birbirine kattılar
Gündem

CHP'lilerden Yeni Akit yazarı Mustafa Armağan'a çirkin saldırı! Ortalığı birbirine kattılar

Yeni Akit yazarı tarihçi Mustafa Armağan, Gaziantep'te katıldığı imza gününde CHP'lilerin saldırısına uğradı. Armağan'ı tehdit ederek taşkın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay