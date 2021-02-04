Türkiye’de 3 Şubat koronavirüs salgının tablosu ne durumda?
Sağlık Bakanlığı, 3 Şubat koronavirüs tablosunda yeni gelişmeler olduğunu bildirdi. Türkiye'nin koronavirüs salgını kapsamında aldığı önlemler sayesinde vaka sayısında düşüş olurken, son birkaç gündür vaka sayılarında artış görüldüğü açıklandı. Peki, vaka sayısı 3 Şubat’ta kaç oldu? 3 Şubat tablosunda son durum ne? İşte haberin detayları…
Sağlık Bakanlığı’nın her gün paylaştığı koronavirüs salgını tablosunda kaç vaka sayısı ve salgından dolayı kaç kişinin vefat ettiği merak konusu oluyor. İşte “3 Şubat toplam vaka sayısı kaç oldu ve Koronavirüs salgınından dolayı kaç kişi öldü?” sorularının cevabı…
3 Şubat toplam vaka sayısı kaç oldu?
Sağlık Bakanlığı her akşam güncel verilerini açıklıyor. 3 Şubat 2021 tarihli koronavirüs tablosuna ilişkin testler sonrasında 8.102 vaka sayısı tespit edilirken toplam vaka sayısı 2.501.079 oldu
Koronavirüs salgınından dolayı kaç kişi öldü?
3 Şubat koronavirüs salgını tablosuna ilişkin 148.192 kişiye test yapıldığı açıklandı. 3 Şubat koronavirüs testlerinin sonrasında 632 hasta olduğu bilgisi verildi. 117 vatandaşımızla beraber toplam 26.354 kişi hayatını kaybetti. 3 Şubat koronavirüs salgınından 8.314 vatandaşımız daha iyileşerek sağlığına kavuştu.