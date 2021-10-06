Türkiye'de 29 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Günlük Kovid-19 Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 355 bin 564 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 269 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,23, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,34 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 111 milyon 78 bin 323'e yükseldi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 332 bin 665 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aşı hiçbirimizi koronavirüse karşı kahraman yapmaz. Aşı olan da maske takmalı, sosyal mesafe kuralına mümkün mertebe uymalıdır. Virüs, hasta etmese bile, herkese bulaşma ve yayılma potansiyeline sahiptir. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar kurallara uymalıyız.

Yarın, ister dışarıda, ister kapalı mekanda yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız."