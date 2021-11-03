  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Türkiye'de 29 bin 796 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi
Korona Virüs

Türkiye'de 29 bin 796 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 533 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 09:12:00 -
Türkiye'de 29 bin 796 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 361 bin 533 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 837 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,70, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,38 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 116 milyon 663 bin 497 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız yüzde 90’a yakın. İkinci doz oranımız yüzde 79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz." ifadelerini kullandı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin S-400 yaptırımına rest!
Dünya

ABD'nin S-400 yaptırımına rest! "S-500 de satabiliriz"

Amerika Birleşik Devletleri, S-400 hava savunma sistemleri alan ülkelere yaptırım uygularken Rusya, ihracat anlaşmaları kapsamında yakında, ..
Eski başkanlar yargılanacak
Spor

Eski başkanlar yargılanacak

FIFA'nın eski başkanı Sepp Blatter ile UEFA'nın eski başkanı Michel Platini, dolandırıcılık suçlamasıyla İsviçre'de yargılanacak. ..
Fatih Altaylı şaşırttı!
Gündem

Fatih Altaylı şaşırttı! "Bozuk saat doğruyu gösterdi"

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği S/İHA'ları köşesine taşıyan Fatih Altaylı'nın kullandığı ifadeler, "Bozuk saat doğruyu göster..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay