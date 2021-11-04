  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Türkiye'de 29 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti
Korona Virüs

Türkiye'de 29 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 09:20:00 -
Türkiye'de 29 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 363 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 33 bin 366 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,83, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,44 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 116 milyon 831 bin 329 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tamamen yerli ve milli... Başarıyla vurdu
Teknoloji

Tamamen yerli ve milli... Başarıyla vurdu

TÜBİTAK-SAGE tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "GÖKDOĞAN Hava Hava Füzesi"nin F-16’dan atışlı testi başarıyla gerçekleştiril..
Buna
Dünya

Buna "R" denir! Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nin gazına gelerek Akdeniz'de ve Ege'de provokasyona soyunup gerilimi tırmandıran Yunanistan,..
Meteoroloji o illere yönelik uyardı! Kuvvetli sağanak etkili olacak
Gündem

Meteoroloji o illere yönelik uyardı! Kuvvetli sağanak etkili olacak

Meteoroloji’den Doğu ve Güneydoğu’nun bazı illerine yönelik kuvvetli yağış uyarısı geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay