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Korona Virüs Türkiye'de 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi
Korona Virüs

Türkiye'de 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 643 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,55, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,31 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 09:49:00 -
Türkiye'de 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 356 bin 643 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 296 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,55, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,31 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 116 milyon 486 bin 234 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var." ifadelerini kullandı.

 

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