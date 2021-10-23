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Korona Virüs Türkiye'de 28 bin 192 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti
Korona Virüs

Türkiye'de 28 bin 192 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 08:02:00 -
Türkiye'de 28 bin 192 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 363 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 302 oldu.

18 yaş üstü nüfusta aşı uygulananların oranı ikinci dozda yüzde 77,27, birinci dozda 88,79 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 115 milyon 40 bin 699'a yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 232 bin 925 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir ayın verilerine göre, yeni vakaların yüzde 1,38'i 0-4 yaş, yüzde 4,86'sı 5-9 yaş, yüzde 16,24'ü 10-14 yaş, yüzde 12,94'ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı yüzde 35,42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı.

 

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