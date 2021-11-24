  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şamil Tayyar’dan tepki: Bu makul sayılmaz! Direniriz

23 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

İHA'yı sapanla vurdu! Kahraman ilan edildi

Interpol’den Türkiye açıklaması: Bazı yanlış anlaşılmalar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenelere müjde!

CHP'li Şener, Bakan Soylu'nun korumalarını hedef aldı! Önce üzerine yürüdünüz şimdi de linç mi edeceksiniz?

Böyle yüzsüzlük görülmedi! Davutoğlu'nun birlikte 'ekonomik Kurtuluş Savaşı' başlatmak istediği Kılıçdaroğlu: Çapsız Davutoğlu

Dolar için yeni tahmin! 'Hükümet bir tercih yaptı' dedi ve dövizin oynaklığını açıkladı

Arabada camları açmadan telefonla konuşanlar dikkat! Dr. Teoman Karadağ'ın uyarısı şok etti

AK Parti Grup Başkanvekili Turan sert tepki! CHP Genel Başkanı FETÖ sözcüsü gibi
Korona Virüs Türkiye'de 28 bin 170 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 208 kişi hayatını kaybetti
Korona Virüs

Türkiye'de 28 bin 170 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 208 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 365 bin 412 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 170 kişinin testi pozitif çıktı, 208 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 08:20:00 -
Türkiye'de 28 bin 170 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 208 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, 365 bin 412 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 170 kişinin testi pozitif çıktı, 208 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 353 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,79, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,37 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 602 bin 103 doza yükseldi.

18 yaş ve üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"Aşı ve tedbir, hayat kalitelerimizin savunulması demektir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19'un solunum yoluyla bulaşan bir hastalık olduğunu anımsattı.

Koca, "Çoğu kere farkında bile olmadan yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşma ihtimalini artıyor. Temas ettiğimiz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Maskenin bu açıdan da koruma sağladığını ise unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar için yeni tahmin! 'Hükümet bir tercih yaptı' dedi ve dövizin oynaklığını açıkladı
Ekonomi

Dolar için yeni tahmin! 'Hükümet bir tercih yaptı' dedi ve dövizin oynaklığını açıkladı

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, döviz kurlarındaki inişli çıkışlı seyre ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulund..
Hayırdır Apple! Satışları durdurdular
Ekonomi

Hayırdır Apple! Satışları durdurdular

Dolardaki ani yükselme sonrası sanki dünyada telefon kalmamış gibi hareket eden Apple, Türkiye’de satışlarını durdurma kararı aldı...
İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce duyurduğu şifa olan besinler
Kadın - Aile

İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce duyurduğu şifa olan besinler

İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce duyurduğu adeta şifa olan bu besinler birçok hastalığa karşı kalkan oluyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay