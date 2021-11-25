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Korona Virüs Türkiye'de 27 bin 592 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 175 kişi hayatını kaybetti
Korona Virüs

Türkiye'de 27 bin 592 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 175 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 364 bin 351 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 592 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 09:19:00 -
Türkiye'de 27 bin 592 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 175 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 364 bin 351 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 592 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 285 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,86, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,41 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 726 bin 75 doza yükseldi.

18 yaş ve üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"Mücadele, tıpkı salgının varlığı kadar tartışılmaz bir kesinlikte olmalı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Salgın sürecinin tahmin edilenden çok daha fazla sürmesi beklentileri kırdı, motivasyonu azalttı. Fakat yüksek vaka sayıları ve vefatlarla, gerçek her gün tekrar tekrar karşımızda. Kovid-19'u yok sayamayız. Mücadele, tıpkı salgının varlığı kadar tartışılmaz bir kesinlikte olmalı."

 

 

 

 

 

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