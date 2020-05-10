Türkiye’de 268 bin yetim, 81 bin öksüz var

Mehmet Aydın İstanbul

Yetim Vakfı'nın hazırladığı rapora göre, hem annesi hem babası vefat etmiş çocuk sayısının ise 4 bin 649 olduğu belirtildi. 17 yaş altı 720 bin çocuğun çalıştığı belirtilen raporda, 5-11 yaş arası 31 bin çocuğun ise sosyal yetimlik nedeniyle çalışmak zorunda kaldığı bildirildi.

Tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız

Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, “Vakfın sadece yetimler konusunda çalışan bir ihtisas vakfı olduğunu, eğitim ve psiko-sosyal destek çalışmaları yürüttüğünü ifade etti. Gülsatar, “Yetim konusu çok ağır bir konu. Bu nedenle bir ihtisas vakfı olarak hedefi çocukların tebessümü olan tüm vakıf ve derneklerle tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız” dedi. Ramazan çalışmaları hakkında bilgi veren Gülsatar, “Özellikle Ramazan’da vakıf olarak hayırseverlerin zekâtlarını, fitrelerini, sadakalarını yetimlere ulaştırıyoruz. Misafir ve kurum iftar sofralarını yetimlerin evinde kuruyoruz. 550 ailemize kumanya teslim ettik. 1000 yetim ailesine 1000 TL ulaştırıyoruz. Şu ana kadar 405 ailemizi sevindirdik” dedi.