  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Türkiye'de 24 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti
Korona Virüs

Türkiye'de 24 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 4 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 24 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 09:02:00 -
Türkiye'de 24 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 356 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 360 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,70, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,83 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 29 bin 902 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"Aşı takvimine uyun" çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yaklaşık 8,6 milyon kişi zamanı gelmiş olan 2. veya 3. doz aşısını yaptırmadı. Aşının tam olması, doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı. Bildirimlerimiz bu sürelere göre yapılıyor. Aşının gücünden daha çok yararlanabilmek için aşı takviminize uymalısınız."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
11 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

11 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.
CHP'den etkilendikleri düşünülen Büğet köyü sakinleri yaptırdıkları 'heykel açılışında' buluştu!
Gündem

CHP'den etkilendikleri düşünülen Büğet köyü sakinleri yaptırdıkları 'heykel açılışında' buluştu!

CHP'den etkilendikleri düşünülen Büğet köyü sakinleri, aralarında para toplayarak 2,5 metrelik Mustafa Kemal heykeli yaptırdı.
Macaristan'ın jestine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür
Gündem

Macaristan'ın jestine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Konsey toplantımız 2016 yılında ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay