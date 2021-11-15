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Korona Virüs Türkiye'de 21 bin 624 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 189 kişi öldü
Korona Virüs

Türkiye'de 21 bin 624 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 189 kişi öldü

Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 624 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 10:31:00 -
Türkiye'de 21 bin 624 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 189 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 346 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 624 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 550 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,95, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,94 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 367 bin 35 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"Aşı olan herkesten ikna desteği istiyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı: Bu 9 ildeki aşılanma oranını yükseltmek için aşı olan herkesten ikna desteği istiyoruz. Aşıyı teşvik amacıyla tanıdıklarınızla irtibata geçin. Aşılanmanın artmasına, kararsızlığın aşılmasına yardımcı olun." ifadelerini kullandı.

 

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