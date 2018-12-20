Türkiye'de 2018 böyle geçti: (9)

ANKARA (AA) - Türkiye'nin Eylül ayı gündemini ağırlıklı olarak dış siyaset belirledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran'da düzenlenen Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi"ne katılması ve Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmeleri için ABD'ye gitti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in davetlisi olarak Berlin'e gelen Erdoğan, Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüştü.

Türkiye ve Rusya arasında, "İdlib Gerginliğin Azaltılması Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.



Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan nokta operasyonda, 2013'te Reyhanlı'daki bombalı saldırıda Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan ve failleri yönlendiren Yusuf Nazik yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Eylül ayının önemli olayları şöyle:

1 Eylül

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'a gitti. Erdoğan, Dördüncü Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "FETÖ'nün Kırgızistan'da hala mevcudiyetini sürdürüyor olması, tabii ki gelecekle ilgili bizim 15 Temmuz'da yaşadığımız sıkıntıyı biz Kırgızistan yaşamasın istiyoruz. FETÖ konusunu gündemimizden çıkararak olumlu gündeme yoğunlaşmamız iki tarafın da yararına olacaktır." ifadelerini kullandı.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yardımları durdurma kararına ilişkin, "ABD yönetiminin Filistin halkının temel ihtiyaçlarını karşılayan bu kuruluşa yardımı kesme kararı, bölgedeki ve dünyadaki kaosun artmasını kışkırtan bir yaklaşımdır." değerlendirmesinde bulundu.

- Muğla'nın Ortaca ilçesinde başlatılan "Türkiye'nin En İyi İşi (Best Job in Turkey) Projesi" kapsamında 30 bin lira ücretle bölgeyi tanıtmak için çalışmalar yürüten "profesyonel turist" Efe Tanay, bir ay süren mesaisini tamamladı.

- ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

2 EYLÜL

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katıldı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'da Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi'nin açılışını yaptı.

- Recep Tayyip Erdoğan, adli yıl açılış mesajında, ülkesinin ve milletinin birliğini, dirliğini, bekasını gaye edinen, adil bir şekilde hüküm veren, gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız bir yargının işleyişini güçlendirme konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki 'cihana adalet armağan etmek için' yola çıkan bu millete hizmet eden tüm yargı mensupları, tarafını daima 'hukukun üstünlüğünden' yana seçmek zorundadır." ifadesini kullandı.



- Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Silivri'deki şarbon vakasına ilişkin, şarbon olduğu belirlenen hayvanla temas eden 48 kişiden 6'sında deri lezyonu tespit edildiğini ve hayati tehlikesi bulunmayan bu kişilerin, tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

- Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, karşı yöne geçen hafif ticari aracın 2 motosikletle çarpışması sonucu 4'ü kadın 7 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

3 EYLÜL

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'daki Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi'nde, "Bazı ülkeler, uluslararası meselelerin çözümünde diplomasi, diyalog ve çok taraflılık yerine tehdit, baskı ve şantajı öne çıkarmaya çalışıyorlar." dedi.

- İçişleri Bakanlığınca, iç güvenlik operasyonlarında 4'ü sözde üst düzey olmak üzere, 46 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

4 EYLÜL

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

6 EYLÜL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Amerika, kendisine (FETÖ elebaşı) 400 dönüm arazi tahsis etti ve bu arazide kendisi orada bütün dünyadaki örgütlerini oradan idare ediyor. Yıllık charter okullardan Amerika'nın bu örgüte ödediği para 800-850 milyon dolar." dedi.



- Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019 yılı "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan edildi.

- MHP Genel Başkanı Devlet Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin kaybettiği ortamda haksız kazanç peşine düşenler, kar hevesine kapılanlar, damgalı iş birlikçilerdir, yeri yurdu olmayan vatansızlardır." değerlendirmesini yaptı.



- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Amerikalı rahip Andrew Brunson'a ilişkin davanın savcısının görev yerinin değiştirildiği iddialarına ilişkin, "İhtiyaç halinde yapılan şeylerdir, dosyaya bakan savcı değil. Yargı kişilerle değil, sistem üzerinden yürür." dedi.



- Bedelli askerlik uygulamasından faydalanmak için 474 bin 955 kişinin başvurduğu, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısının ise 125 bin 344 olduğu bildirildi.

- İstanbul'un Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde bir helikopter düştü. Kazada, pilot İsmet Özgür yaralandı, yanında yolcu olarak bulunan Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Ünver hayatını kaybetti.

- Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, şarbon hastalığı iddialarına ilişkin, "Herhangi panik yapılacak bir durum yok, 'etten, proteinden uzak durun' denilecek bir durum yok. Her şey kontrol altında. Bakanlık olarak biz üzerimize düşeni yapıyoruz." dedi.

7 EYLÜL

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere İran'a gitti.

Erdoğan, zirve öncesi İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmelerin ardından Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, "Bölgedeki sivil halkın korunması, terörist unsurların ayrıştırılması ve İdlib'in mevcut statüsünün muhafazası hayati önem taşıyor." dedi. Erdoğan, tüm taraflara silah bırakma çağrısı da yaptığı konuşmasında, "Biz şu anda zaten 3,5 milyona ev sahipliği yapıyoruz. İdlib'in şu anda nüfusu 3,5 milyon. Böyle bir 3,5 milyona daha ev sahipliği yapmaya gücümüz de imkanlarımız da yetmez." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile başkent Tahran'da bir araya geldi. Erdoğan, görüşmenin ardından yurda döndü.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Esed rejiminin çıkarları uğruna on binlerce masum insanın öldürülmesine göz yumulması durumunda, Türkiye'nin böyle bir oyunun ortağı da seyircisi de olamayacağını belirtti.



- Adana'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili görülen duruşmada, davanın tutuklu sanıkları yurt müdürü Cuma Ali Genç ve dernek başkanı İsmail Uğur'un tutuklulukta geçirdikleri süre dikkate alınarak adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi.

- ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan saldırgan Osman Gündaş ve patronu Ersin Bayram'ın, FETÖ bağlantıları tespit edildi.



- Türk Silahlı Kuvvetlerince, yurt içi ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda, biri kırmızı listede, 4'ü de sözde lider kadroda bulunan 62 terörist etkisiz hale getirildi.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Aliağa ilçesi Nemrut Körfezi'nde fuel oil kaynaklı deniz kirliliğine sebep olan geminin Palau bayraklı "Harrier" isimli kuru yük gemisi olduğunu belirterek "Geminin ait olduğu firmaya 1 milyon 644 bin 742 lira idari para cezası kesildi." dedi.

8 EYLÜL

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İdlib'e yönelik herhangi bir saldırı ölüm ve yıkımdan başka bir şey getirmeyecek olup hem Cenevre hem de Astana süreçlerindeki tüm siyasi çabaları baltalayacak, bu da Esed rejiminin ahlaksız bir zaferi olacaktır." dedi.

9 EYLÜL

- Yunanistan tarafından, Meriç'teki sınırı geçtikleri için gözaltına alınan 2 Türk askeri serbest bırakıldı.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın, hududu yanlışlıkla geçen iki askeri bırakmasına ilişkin, "Tarafların gösterdiği olumlu ve yapıcı yaklaşım, iyi komşuluk ilişkilerinin güzel bir örneğini teşkil etti." dedi.

10 EYLÜL

- İçişleri Bakanlığınca, iç güvenlik operasyonlarında 2'si sözde üst düzey olmak üzere, 35 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sistemin finans müdürü olduğu iddia edilen Koray Hasgül tutuklandı.



- Antalya'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen "Miss Mediterranean Güzellik Yarışması"nın tacını Aylin Sevgili taktı.

- Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin "bozma" kararı ile Van'da yeniden görülmeye başlanan KCK ana davasında, aralarında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın da bulunduğu 13 sanığa 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

- Yargıtay 17. Ceza Dairesi, yeniden CHP İstanbul Milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki davanın, "yasama dokunulmazlığı nedeniyle durması" yönündeki talebin reddine ilişkin karara yapılan itirazı reddetti.

- Pendik'te, nişanlısı olan kadını çalıştığı okulda yaklaşık 1,5 saat rehin aldıktan sonra teslim olan ve asker olduğu belirtilen kişi, polis tarafından ikna edildi.

- Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin davada 6 sanığa 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1185'er yıl hapis cezası verildi.

12 EYLÜL

- MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan nokta operasyonda, 2013'te Reyhanlı'daki bombalı saldırıda Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan ve failleri yönlendiren Yusuf Nazik yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na partisinin 9 Eylül'deki İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 250 bin liralık tazminat davası açtı.

- Giresun'da yayladan dönenleri taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

13 EYLÜL

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 20. Olağan Genel Kurulu'nda, "Döviz kurundaki dalgalanma başta olmak üzere, ekonomimizi olumsuz yönde etkileyen tüm hadiseleri serbest piyasa çerçevesinin dışına asla çıkmadan çözmenin mücadelesini veriyoruz." dedi. Erdoğan, "Döviz kurundaki dalgalanmayı önlemeye yönelik pek çok tedbiri hayata geçirdik, geçiriyoruz. Bu doğrultuda önümüzdeki günlerde yeni adımlarımız olacak." ifadelerini kullandı.

- Menkul ve gayrimenkul alım satım ile kiralama sözleşmelerinde döviz üzerinden belirlenmiş bedellerin 30 gün içinde Türk lirasına dönüştürülmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

14 EYLÜL

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, "Merkez Bankası sürekli gündeme getirilen faiz artırımını, üstelik oldukça yüksek bir oranla gerçekleştirdi. Diyor ya 'Bağımsızlık', haydi buyur bağımsızlık. Şimdi bakalım bağımsızlığın neticesini göreceğiz. Şu an şahsen benim sabır safhamdır ve bu sabır bir yere kadar. Çünkü biz sömürü manivelalarına eyvallah edemeyiz." dedi.

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda, biri sözde lider olmak üzere, kadroda bulunan 54 terörist etkisiz hale getirildi.

- Hatay Valisi Erdal Ata, Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 teröristin Afrin'in Raco beldesinde yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

15 EYLÜL

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, heyetler arası çalışma yemeğinde bir araya geldi.

- Bedelli askerlik uygulamasından ilk celp döneminde faydalanacaklar kışlalarına teslim olmaya başladı. Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin celp takvim süreci başladı. Müracaat sürecini tamamlayan bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerden ilk celp döneminde faydalanacaklar, Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'na geldi. Nizamiyede aileleriyle vedalaşan yükümlüler, görevli askerler tarafından "Vatan hizmetine hoş geldin" sözleriyle karşılandı.



17 EYLÜL



- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu'nun Soçi şehrine günübirlik çalışma ziyaretinde bulundu. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Putin ile İdlib meselesinin Astana ruhuna uygun bir anlayış temelinde çözümü konusunda mutabık olduklarını bir kez daha gördüklerini belirterek, "Bu çerçevede yaptığımız değerlendirmelerin sonunda muhalifler ve rejim kontrolündeki alanlar arasında silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasını kararlaştırdık." dedi.

- Türkiye ve Rusya arasında "İdlib Gerginliğin Azaltılması Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

18 EYLÜL

- MİT tarafından Suriye'de yakalanarak Ankara'ya getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik, resmi sorguya alındı.

- Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerin şehit edilmesi olayına karışan 9 YPG/PKK'lı terörist tutuklandı.

- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

19 EYLÜL

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li şirketlerin Türkiye temsilcilerini kabul etti. Erdoğan, "Amerika ile olan stratejik iş birliğimizin tüm iniş çıkışlara rağmen yatırım ve ticaret aracılığıyla daha da güçleneceğine inanıyorum." dedi.



- İstanbul'da inşaatı süren yeni havalimanındaki eylemin ardından gözaltına alınanlardan 24'ünün tutuklanmasına karar verildi. Çeşitli gerekçelerle yaptıkları eylemin ardından güvenlik güçlerince gözaltına alınan 43 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkartılan işçilerden 19'u yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün imza verilmesi şartıyla serbest bırakılırken aralarında sendika temsilcilerinin de bulunduğu 24 kişi tutuklandı.

- "Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yabancıların Türk vatandaşlığını kazanabilmeleri için gerekli şartlar yeniden düzenlendi.

20 EYLÜL



- Yargıtay 16. Ceza Dairesi, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi. Karar kapsamında tahliye edilen Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi çıkışında, ailesi ve partililer karşıladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tahliyesinin ardından Berberoğlu'nu ziyaret etti.

- Ankara Büyükşehir Belediyesine 29 yıllığına tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki Ankapark'ın işletme ihalesini, buna tek başına giren GBM Ticaret AŞ ile Çelik Ortak Girişim Grubu aldı. Ankapark'ın daha önce ertelenen işletme ihalesi, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Encümen Toplantı Salonu'nda yapıldı. İhaleye tek firma olarak katılan GBM Ticaret AŞ ve Çelik Ortak Girişim Grubu, Ankapark içindeki Temapark'ın işletmesini yıllık 26 milyon 400 bin lira kira bedelinin yanı sıra gelirinin yüzde 3'ünü Ankara Büyükşehir Belediyesine ödemek koşuluyla kazandı.



- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evinde ziyaret ettikleri 15 Temmuz gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan'a Devlet Övünç Madalyası takdim etti.



- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç merkeze alındı. Boşalan göreve Ümit Yalçın atandı.

- Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali başladı.

TEKNOFEST kapsamında, İstanbul Yeni Havalimanı'nın en büyük uçak pistlerinden birinde, dünyanın en hızlı otomobillerinden Red Bull Racing Formula 1 yarış aracından SOLOTÜRK F16'ya, özel jet Challenger 605, Aston Martin: The New Vantage, Lotus Evora 410 ve Kawasaki H2R'den teknoloji harikası Tesla PL 1000DL'ye kadar 7 sıra dışı araç, çeyrek mil boyunca birbiri ile yarıştı. Tarihi anlarda AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu motosikleti, ünlü sürücü Emma Kimilainen Tesla'yı, Red Bull takımının test pilotlarından Jake Dennis ise Racing Formula 1 aracını kullandı. Çeyrek mil boyunca birbirlerini geçmeye çalışan araçlar ve pilotları, 38 gün sonra uçaklar dışında hiçbir aracın kullanamayacağı pistler ve hava sahasında yarışarak bir ilke imza atmış oldu. Yarışı 9.43 saniyede tamamlayan Kenan Sofuoğlu, Red Bull Racing Formula 1 aracına 0.04 saniye fark atarak bu özel yarışın galibi oldu.

21 EYLÜL

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "(İdlib'de) Silahlardan arındırılmış 15-20 kilometrelik derinlik alanının nasıl oluşturulacağı, diğer terör unsurlarının buradan nasıl çıkartılacağı ya da pasivize edileceği, silah bıraktırılacağı konularında MİT, TSK, Özel Kuvvetler, koordinasyon içerisinde Ruslarla birlikte bunu sahada çalışıyor." dedi.

- Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin 3 yıl önce gerçekleştirdiği saldırılar sonucu tahrip olan Dört Ayaklı Minare, Şeyh Matar Camisi, Parlı Sefa Camisi ve Medresesi'nin açılışı yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle yapıldı.

- Türk Yıldızları NF-5 2000 jetleri ve THY'nin Boeing 777 uçağı, TEKONFEST İstanbul kapsamında birlikte uçuş gerçekleştirdi.



- TSK tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, 8 terörist etkisiz hale getirildi.



22 EYLÜL

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST'te düzenlenen törene katılarak, festivalin ilk günü düzenlenen yarışı kazanan Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi ve AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile daha önce yapılan roket yarışması ve model uydu ile robotaksi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

23 EYLÜL

- Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin af tasarısına ilişkin, "Devlete karşı işleniyorsa (suç) devletin af yetkisi olabilir fakat şahıslara karşı işleniyorsa bunun af yetkisi devlette değildir." dedi.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Hollanda nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı.

- Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra dün cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi, köyünde toprağa verildi.

24 EYLÜL

- Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.



- Reyhanlı'da 2013'te 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıların planlayıcısı olan ve kısa süre önce MİT Başkanlığının operasyonuyla Suriye'den yurda getirilen Yusuf Nazik, saldırılara ilişkin dava kapsamında tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Nazik, akşam Reyhanlı'daki saldırılara ilişkin davanın görüldüğü Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Savunmasının ardından Nazik, Cumhuriyet Savcısı Çınar Say'ın da talebi doğrultusunda mahkeme heyetince tutuklandı.

- Enver Yılmaz'ın istifasıyla boşalan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına AK Parti'nin adayı, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş seçildi.

25 EYLÜL



- Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu görüşmeleri, 140'tan fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla başladı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "BM Güvenlik Konseyi, veto hakkına sahip 5 üyenin çıkarlarına hizmet eden, zulümlere seyirci kalan bir yapıya bürünmüştür." dedi.

- Adana'ya, 25. Uluslararası Adana Film Festivali etkinliklerine katılmak için gelen oyuncu Yakup Yavru 66 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

- Eski Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Sedat Laçiner, yargılandığı FETÖ davasında 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.



26 EYLÜL

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu görüşmeleri dolayısıyla bulunduğu New York'ta, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile ikili görüşmeler yaptı, Yahudi kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.

27 EYLÜL

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ziyareti için geldiği Almanya'da STK temsilcileriyle buluştu.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki babaevinin de aralarında bulunduğu 3 ev ve eklentileri çıkan yangında büyük hasar gördü.



- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinde kötü muamele ve işkence gördüğü yönündeki başvuruyu oy birliğiyle reddetti.

28 EYLÜL

- Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in davetlisi olarak Berlin'e gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Bellevue Sarayı'nda askeri tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan askeri tören öncesi Frank Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender tarafından Bellevue Sarayı'nın kapısında karşılandı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile baş başa görüşmesi sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Sayın Merkel ile görüşmemizde bir süredir çalışmayan işbirliği mekanizmalarını işler kılmak noktasında fikir birliğine vardık." dedi.



Erdoğan, Berlin’deki temasları kapsamında, Almanya’nın en büyük şirketleri ve bankalarının üst düzey yöneticilerini kabul etti.

- FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik operasyonda, örgütün "mahrem imamları" ile haberleştikleri belirlenerek gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı tutuklandı.

- Eski Giresun Emniyet Müdürü Hikmet Bulak, FETÖ üyeliği suçundan tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

29 EYLÜL

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in, onuruna verdiği yemekte yaptığı konuşmada, ev sahibi mevkidaşının Türkiye'deki bazı tutuklular hakkında dile getirdiği endişelere cevap verdi. Erdoğan, ''Teröristleri korumak gibi bir görevimiz yok. Eğer benim ülkemde birileri teröre bulaşıyorsa bu hangi sınıftan olursa olsun bizim hukukumuz onu cezalandırıyorsa yargı makamları da bunun gereğini yapar. Bu Almanya'da olsa böyledir dünyanın başka yerinde olsa böyledir. Bunları bir kenara bırakmak mümkün değil.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile kahvaltıda bir araya geldi ve Köln'deki DİTİB Merkez Camisi'nin açılış törenine katıldı.

- Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Mavi Balina-2018 Davet Tatbikatı" 9 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi.



- Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin açılış töreninde "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'e, "55. Yıl Onur Ödülleri" Fransız oyuncu Vincent Cassel, Macar yönetmen Bela Tarr ve yönetmen Ömer Vargı'ya verildi.



- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerler ile askerlerden sorumlu 8 ''mahrem imam''ın da bulunduğu 25 şüpheli tutuklandı.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadeleri doğrultusunda, Mehmet Gezer'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Reyhanlı'da 2013'te düzenlenen bombalı saldırının planlayıcısı olan ve Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen Yusuf Nazik'in savcılık ve Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ifadeleri doğrultusunda soruşturma genişletildi.

30 EYLÜL

- Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Seyran Deresi taştı. İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Seyran Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar suda sürüklenirken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Polonya'nın başkenti Varşova'da 28-30 Eylül'de düzenlenen NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldı.

- Ünlü oyuncu Kemal İnci (85), İzmir'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.