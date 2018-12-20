Türkiye'de 2018 böyle geçti (8)

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını ağustos ayında kamuoyuna açıkladı.

AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin Olağanüstü Kongresi'nde ise Meral Akşener yeniden partilerinin genel başkanlıklarına seçildi.

Ağustos ayının önemli olayları şöyle:



1 AĞUSTOS

- Kara Havacılık Okul Komutanlığı bünyesindeki hava araçları Isparta'ya taşındı.

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin cenazesi, Kayseri'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle toprağa verildi.

2 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından ilk YAŞ toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

- CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan noter tasdikli 630 imza parti genel merkezine teslim edildiği bildirildi.

- Anayasa Mahkemesi, MİT tırları davasında 5 yıl 10 ay hapse mahkum edilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu kabul etmedi.



3 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, turizmden gençlik ve spora birçok başlıktaki hedeflerin yer aldığı 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıkladı.

- Ankara Garı önünde 100 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı davada 9 sanık, "kasten öldürmek" suçundan 100'er kez, "Anayasa'yı ihlal" suçundan da birer kez olmak üzere 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Sanıklara ayrıca 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da 10 bin 557'şer yıl hapis cezası verildi.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay için kendilerine sunulan noter onaylı belge sayısının 605 olduğunu, başvuranların açıklamalarının aksine kendilerine 630 imza teslim edilmediğini bildirdi.

4 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Türk bakanlara yaptırım kararı üzerine Amerikan Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulması talimatı verdi.

6 AĞUSTOS

- İYİ Parti kurucu üyeleri Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor, partilerinden ve partideki görevlerinden istifa etti.

7 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin ilk toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

8 AĞUSTOS

- Ordu'da aşırı yağışlar sele neden oldu. Sel felaketi nedeniyle bir tekstil fabrikasında mahsur kalan 165 işçi kurtarıldı.

- Kızılay'da bulunan eski Başbakanlık binası, Adalet Bakanlığına tahsis edildi. Tarihi anlara şahitlik eden Başbakanlık makam katının müze olarak korunması kararı alındı.

9 AĞUSTOS

- Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

10 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek Suriye ve Astana sürecine ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanma üzerine yerli ve milli mücadele başlatıldığını belirterek vatandaşlara dolar, avro ve altınlarını Türk lirasına çevirmeleri çağrısında bulundu.



- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından belirlenen yeni MYK'de Akif Hamzaçebi Genel Sekreterliğe devam ederken Faik Öztrak parti sözcülüğüne getirildi.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, döviz kurundaki dalgalanma karşısında milletçe kenetlenilmesini isteyerek parti genel merkezine döviz bozdurulması yönünde talimat verdi.

11 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bölgesel konuların ele alındığı telefon görüşmesi yaptı.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı her tweetin Türk halkının onurunu zedelediğini, müttefik olarak tanımlanan bir ülkenin Türkiye'ye düşmanca yaklaşımını asla doğru bulmadıklarını bildirdi.

12 AĞUSTOS

- İYİ Parti'nin Olağanüstü Kongresi'nde kurultaya tek aday olarak giren Meral Akşener, 881 oyla yeniden genel başkanlığa seçildi.

13 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanmaya ilişkin Türkiye'nin ekonomik dinamiklerinin sağlam, güçlü ve yerinde olduğunu bildirdi.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlattı.

- İçişleri Bakanlığınca, sosyal medyada dolar kur yükselişini provoke edici paylaşım yapan 346 hesap tespit edildiği ve haklarında tahkikata başlandığı bildirildi.

- Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı, Sincan Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.

14 AĞUSTOS

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'yi milli ekonomi gündemiyle toplantıya davet etti.



- ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve tutukluluğu "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'u ziyaret etti.

- Andrew Craig Brunson'ın avukatı, müvekkilinin ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için mahkemeye ikinci kez itirazda bulundu.

- Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan 2 Yunan askerinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi.



15 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü.

- Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Katar Emiri Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacaklarını bildirdi.

- ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarının yüzde 100 artırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

- İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu "sağlık sorunları" gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ın ev hapsi ile yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için yapılan itirazı yeniden reddetti.

16 AĞUSTOS

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile başta İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler hakkında telefonda görüştü.

- Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de yakalanarak Hatay'a getirilen YPG/PKK mensubu Muhammed Mahmud Derviş, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, bedelli askerlikle silah altına alınacak üniversite öğrencilerinin temel eğitimi aldıkları sürede idari izinli sayılmalarına karar verildi.

- Ergenekon davası eski hakimi Hüsnü Çalmuk'un, "silahlı terör örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılandığı davada, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, eski 1. Ordu Komutanı emekle Orgeneral Hurşit Tolon ve eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç'ın katılma talepleri kabul edildi.

- Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer ile jandarma uzman çavuşlar Kürşat Yılmaz, Tuncay Doğan ve Oğuzhan Tekerek şehit oldu, 6 asker yaralandı.

17 AĞUSTOS



- Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin "Anayasa'da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu"nun iptali ve bazı maddelerinin yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.



- Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilenler, kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin 30 bin başvuruyu sonuçlandırdı. Komisyon, mesleğe iade ve kapatılan kurum ile kuruluşların açılmasına yönelik bin 900 başvuruda kabul kararı verdi.



- FETÖ'nün darbe girişiminde Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetleriyle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılandığı davada, "Anayasa'yı ihlal" suçundan 35 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 67 sanığın ise müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.



- Yurt içi ve yurt dışında 10-16 Ağustos'ta yürütülen operasyonlarda, 7'si sözde lider kadroda olmak üzere 52 terörist etkisiz hale getirildi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 573 olduğu bildirildi.



- İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu "sağlık sorunları" gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ın ev hapsi ile yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için yapılan itirazı reddetti.



- Erzincan'ın Tercan Kaymakamlığında müftülükçe düzenlenen toplantıda, bir müftülük personelinin silahla ateş açması sonucu, Tercan Müftü Vekili Ersin Kan ve zanlının da aralarında bulunduğu 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



18 AĞUSTOS



- AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçerli oyların tamamını alarak 1380 oyla yeniden parti genel başkanlığına seçildi.



- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, FETÖ'ye üye olmak suçundan tutuklanan Yusuf Küçükçopur'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek yaptığı tedbiren tahliye talebini reddetti.



19 AĞUSTOS



- FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Şırnak vali yardımcısı Adem Ergül tutuklandı.



- Ekonomi yazarı Güngör Uras, Şişli'de tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

20 AĞUSTOS

- Yurt genelinde 13-20 Ağustos'ta sürdürülen operasyonlarda aralarında Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan "Rezzan" kod adlı Ömer Duran ve "Jindar" kod adlı Pınar Yıldırım'ın da olduğu 40 terörist etkisiz hale getirildi.

- ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine silahla 6 el ateş edildi, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 zanlı yakalandı.



22 AĞUSTOS

- Milli Savunma Bakanlığınca Yunanistan'ın FETÖ'cülere iltica hakkı tanımasına yönelik mahkeme kararı, "tam bir basiretsizlik örneği" olarak nitelendirildi ve iki ülke ilişkilerine ciddi olumsuz etkileri olacağı bildirildi.



23 AĞUSTOS



- Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde etkisiz hale getirildi.



- Yönetmen, tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu, Balıkesir'in Edremit ilçesinde vefat etti.

24 AĞUSTOS

- FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Mardin Vali Yardımcısı Tolga Kamil Ersöz, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.



- Uzun yıllar başta TRT olmak üzere çeşitli kurumlarda çalışan, 2005-2015 yılları arasında ise CHP Genel Başkanlık İletişim Koordinatörlüğü görevinde bulunan gazeteci Baki Özilhan evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında vefat etti.



26 AĞUSTOS



- Kuzey Irak'tan Şenoba bölgesine gelen biri sözde Kel Mehmet Cephesi üçlü yürütme üyesi "Mazlum Goyi" kod adlı Mazlum Kaçan, olmak üzere 2 terörist silahlarıyla sağ ele geçirildi.



- Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan 3 teröristten biri Doğubayazıt kırsalında, 2'si Bingöl'de etkisiz hale getirildi.



- Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine yönelik hava harekatında 3 terörist öldürüldü.

- Terör örgütü PKK'nın Fransa'nın Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu iddiasıyla Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gözaltına alınan Yılmaz Açıkyüz tutuklandı.



27 AĞUSTOS



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "istismarın ve kandırmacanın son bulması" amacıyla "cumartesi anneleri"nin, 700. hafta gösterisine izin vermediklerini belirtti.

- Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan özel sektöre ait bir işletmede şarbon hastalığının görülmesi üzerine firma karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığınca hastalıkla ilgili tüm tedbirlerin alındığı, halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit bulunmadığı açıklandı.

28 AĞUSTOS



- Ankara'da 155 polis imdat hattını arayarak ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiği ihbarında bulunan 14 yaşındaki kız çocuğu, polisin operasyonuyla düğün salonundan kurtarıldı.



- Türk savaş pilotları F-35 ile ilk uçuşu gerçekleştirdi.



29 AĞUSTOS



- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında gözaltına alınan örgütün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına yapılan itirazı reddeden eski hakim Çetin Sönmez, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.



- Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan 23 FETÖ şüphelisinden 15'i tutuklandı.



- Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi.



30 AĞUSTOS



- Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlandı.



31 AĞUSTOS



- Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı 17 Mayıs 2006'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Ergenekon davasından ayrılan Danıştay saldırısı davasında, fail Alparslan Arslan, Özbilgin'i öldürmesi nedeniyle "ağırlaştırılmış müebbet", 4 kişiyi öldürmeye teşebbüsten ise 72 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

- Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında 19 terörist etkisiz hale getirildi.